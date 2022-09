Hilfe für die ukrainische Bevölkerung

Von Anfang an unterstützt ADRA finanziell Transporte von Geflüchteten aus der Ukraine nach Deutschland. Wir übernehmen Transportkosten von Gemeindeinitiativen und stellen Kontakte her. Wir haben bis jetzt über unser Online-Formular und unsere Telefon-Hotline 1.200 Unterkünfte in Deutschland organisiert. Wir bieten Hilfe bei Behördengängen an. Zudem kümmern wir uns in Kirchhundem um 110 Geflüchtete. In einem ehemaligen Hotel bieten wir ihnen ein neues Zuhause. Dort können sie auch einen kostenlosen Deutschkurs besuchen. Bei ihrer Ankunft erhielten über 1.100 Menschen aus der Ukraine Überbrückungshilfe für die erste Woche in Deutschland.

Die Hilfsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung war und ist immer noch groß. Dafür sind wir sehr dankbar. Ohne unsere Spenderinnen und Spender hätten wir kein Projekt in solchem Ausmaß umsetzten können.

Die meisten Geflüchteten aus der Ukraine möchten in ihr Land zurück. Sie warten darauf, wieder in ihre Heimat, in ihre Häuser und Wohnungen zurückzukehren. Was sie dort vorfinden werden, wissen sie nicht. Es ist deshalb wichtig sie jetzt durch diese schwere Zeit zu begleiten. Die Gewissheit, dass sie nicht allein sind, gibt ihnen Kraft.