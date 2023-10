Eine sichere Bleibe für den Winter im Osten der Ukraine

In den kürzlich zurückeroberten Gebieten ist der Konflikt allgegenwärtig, da die Spuren des Krieges an den Häusern immer noch zu sehen sind. Mit dem Rückzug der russischen Truppen aus einigen Gebieten im Osten und Süden des Landes, kehren Bewohnerinnen und Bewohner in ihre alte Heimat zurück. Viele Häuser wurden bei Gefechten beschädigt und müssen saniert und isoliert werden, um ausreichend vor der Kälte zu schützen. Familien, die zurückkommen und Familien, die nie weg waren, sind mit denselben Herausforderungen konfrontiert und brauchen Hilfe beim Wiederaufbau.

In den Ortschaften Kherson, Mykolaiv, Zaporozhe, Dnipro und Donetsk. unterstützt ADRA 130 Familien bei der Durchführung von Notreparaturen an ihren Häusern. Im Auftrag von ADRA wird ein Bauunternehmen für 50 Familien die Häuser winterfest machen und so instand setzen, dass sich die Menschen sicher und wohl fühlen können. Durch die Beauftragung eines Bauunternehmens wird sichergestellt, dass eine große Anzahl von Häusern vor dem Winter wieder bewohnbar ist. Für 80 Familien, die in schwer zugänglichen Gebieten leben und in denen es keine Möglichkeit gibt, ein Unternehmen zu beauftragen, wird ADRA Ukraine Baumaterial und Heizmaterial verteilen. Somit können die betroffenen Familien die nötigen Arbeiten durchführen und den Winter im Warmen verbringen.

Um der Kälte Einhalt zu gebieten erhalten 250 Haushalte, die eine sichere Bleibe haben aber im Krieg alles verloren haben, Lebensmittel, kleine Öfen die Wärme spenden, Heizmaterialien, Taschenlampen, Thermosflaschen, Powerbanks, warme Decken und Matratzen.