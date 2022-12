Ein warmes Zuhause für Familien in der Ukraine

Seit Ausbruch des Krieges kümmert sich ADRA Deutschland e.V. um die Menschen in der Ukraine. Mehr als 17,7 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, davon allein 12 Millionen innerhalb der Ukraine. In den letzten Monaten sind die Bedürfnisse der Menschen gestiegen. Die systematische Zerstörung der wichtigsten Infrastruktur inmitten des kalten Winters stellt die Familien vor große Herausforderungen. Sie benötigen unsere Hilfe, um ihr Zuhause winterfest zu machen. Gleichzeitig sollen bestehende Notunterkünfte so umgebaut werden, dass auch sie ausreichend Schutz vor der Kälte bieten. Im Rahmen dieses Projekts sorgen wir dafür, das 513 Familien in der Region um Kiew und im Westen der Ukraine die Wintermonate gut überstehen.