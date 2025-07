Moldawien: Schutz und Integration für sozial benachteiligte Menschen

Die Republik Moldawien grenzt im Westen an Rumänien und im Osten an die Ukraine. Der Südosteuropäische Staat zählt zu den ärmsten Ländern Europas. Auf der Suche nach Arbeit und besseren Lebensbedingungen haben viele Menschen das Land verlassen. Seit dem Krieg in der Ukraine hat Moldawien rund 120.000 Geflüchtete aus dem Nachbarland aufgenommen. Das entspricht etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden setzt sich ADRA für Geflüchtete und sozial benachteiligte Menschen ein, um ihre Lebensqualität zu verbessern.