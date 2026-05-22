Stärkung der Lebensgrundlagen durch Wasser, Einkommen und Schutz in der Demokratischen Republik Kongo
Humanitäre Hilfe in Ostkongo
Projektinfos
Demokratische Republik Kongo
Die humanitäre Krise in der demokratischen Republik Kongo dauert an
Wie ADRA vor Ort Hilft
Mit der finanziellen Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung reagiert ADRA mit einem Hilfsprojekt auf die Notlage in der Provinz Nord-Kivu in Ostkongo. Gemeinsam mit den lokalen Partnerorganisationen SAD-International und ASDERU verbessert ADRA die Lebensbedingungen von 30.000 Menschen im Bezirk Nyiragongo (Provinz Nord-Kivu). Dazu gehören a) ein besserer Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Anlagen und öffentlicher Gesundheit, b) die Unterstützung beim Anbau von Lebensmitteln sowie c) Hilfe und Schutz für Frauen. Ziel ist es, die Lebensgrundlagen der Menschen so zu stärken, dass sie Krisen besser lösen und langfristig für sich selbst sorgen können.
Die Hilfe kommt Binnenvertriebenen, Rückkehrenden und Gastgemeinschaften zugute. Dadurch werden alle vom Konflikt betroffenen Menschen in die Projektarbeit einbezogen, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse gemeinsam besprochen und passende Lösungen entwickelt. Im Folgenden wird ein Überblick über die wichtigsten Hilfsmaßnahmen gegeben.
Die Hilfsmaßnahmen im Überblick
- Bau oder Sanierung von Gemeinschaftstoiletten und ‑duschen für 6.000 Familien
- Instandsetzung beschädigter Wasserstellen durch die Umstellung auf solarbetriebene Pumpensysteme
- Einrichtung von Handwaschstationen
- Einrichtung und Schulung von Wasserkomitees zur Verwaltung und Instandhaltung der Wasser- und Sanitäranlagen
- Schulung von Gemeindekomitees und Gesundheitsfachkräften zu Ebola- und Affenpockenprävention, Hygiene und Abfallentsorgung
- Verteilung von Hygieneartikeln wie Damenbinden, Shampoo, Seife usw. an Frauen und Mädchen
- Aufklärung über Menstruationsgesundheit und Hygienepraktiken für Frauen und Mädchen
- Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung in sechs Schulen durch neue Anlagen und der Bereitstellung von Hygieneartikeln wie Seife und Reinigungsartikel
- Einführung eines gemeinschaftlichen Systems zur Müllsammlung und Abfallentsorgung durch regelmäßige Reinigungsaktionen und Zusammenarbeit mit zwei Recyclingfirmen aus Goma
- Anschluss von drei Gesundheitseinrichtungen an die öffentliche Wasserversorgung zur Verbesserung der Hygiene und Infektionsprävention
- Ausbildung von Frauen und Jugendlichen im Abfall- und Sanitärmanagement zur Förderung einkommensschaffender Tätigkeiten
- Verteilung von verbessertem Saatgut für den Anbau von Kartoffeln, Mais, Sorghum und Hülsenfrüchten
- Bereitstellung von landwirtschaftlichen Geräten wie Hacken, Spaten oder Karren
- Schulungen über nachhaltige Anbaumethoden und Tierhaltepraktiken
- Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch Fruchtfolge und Mischkulturen
- Verhinderung der Bodenerosion dank Aufforstungsmaßnahmen
- Sicherung von Ackerland für junge Binnenvertriebene durch Absprachen und Verhandlungen mit Behörden und lokalen Gemeinschaften
- Unterstützung von landwirtschaftlichen Genossenschaften durch Schulungen und Vernetzung mit Händlerinnen und Händlern, damit die Produktion und das Einkommen steigen
- Verteilung von Hähnen und Hühnern für den Aufbau einer eigenen Zucht als zusätzliche Einkommens- und Nahrungsquelle
- Ausbildung von Frauen zur Herstellung energiesparender Öfen und Herstellung von Briketts aus Abfall
- Durchführung von Kochschulungen, um ausgewogene Speisen aus lokalen Produkten für Babys und Kinder zuzubereiten
- Errichtung von drei Gemeinschaftsräumen für Frauen und Kinder mit Betreuungsmöglichkeiten und psychologischen Unterstützungsangeboten
- Unterstützung für Frauen, die Gewalt erlebt haben, durch Geld oder Hilfsgüter wie Kleidung und Hygieneartikel
- Förderung motivierter Frauen in Führungspositionen innerhalb der landwirtschaftlichen Organisationen oder Gemeindegruppen
- Unterstützung von Frauen durch Workshops zu beruflicher Weiterbildung und Schulungen im Umgang mit Finanzen
- Aufklärung in den Projektgemeinden über Frauenrechte und die Herausforderungen im Arbeitsalltag
- Einbindung von Männern und Jungen durch Gespräche und Aktivitäten, damit sie die Gleichstellung von Frauen unterstützen und respektieren
Menschen mit Beeinträchtigungen werden besonders unterstützt
Durch das Projekt erfahren Menschen mit Beeinträchtigungen einen vereinfachten Zugang zu sanierten Wasserstellen sowie zu geschlechtergerechten Latrinen. Außerdem profitieren sie von verbesserten hygienischen Bedingungen in Gesundheitseinrichtungen. Diese Verbesserungen tragen dazu bei, Würde, Sicherheit und öffentliche Gesundheit zu fördern und gleichzeitig sicherzustellen, dass benachteiligte Gruppen beim Zugang zu grundlegenden Wasser‑, Sanitär- und Gesundheitsdiensten nicht zurückgelassen werden.
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25 Euro
für 25 Mangrovenpflanzen ermöglichen uns, einen Beitrag zur Aufforstung zu leisten
50 Euro
für den Kauf von einem Hahn und fünf Hühnern, die einer Familie verhelfen eine Hühnerzucht langfristig aufzubauen
125 Euro
für die Beschaffung von Notunterkünften und lebenswichtigen Hygieneartikeln für eine Familie als Vorbereitung für den Ernstfall
Die verwendeten Icons wurden
mithilfe der KI recraft.ai generiert.
Über die Demokratische Republik Kongo
Förderung
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