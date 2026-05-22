Stärkung der Lebensgrundlagen durch Wasser, Einkommen und Schutz in der Demokratischen Republik Kongo

Die humanitäre Krise in der demokratischen Republik Kongo dauert an

Die huma­ni­tä­re Lage in der Demokratische Republik Kongo gehört wei­ter­hin zu den größ­ten Krisen welt­weit.Bewaffnete Gruppen kon­trol­lie­ren Teile der Region, wäh­rend die Kämpfe mit der kon­go­le­si­schen Armee immer wie­der auf­flam­men. Der Konflikt hat eine Bevölkerung getrof­fen, die bereits durch eine Naturkatastrophe geschwächt war. Im Jahr 2021 zer­stör­te der Ausbruch des Vulkans Nyiragongo zahl­rei­che Häuser in der Provinzhauptstadt Goma und Umgebung, wodurch Tausende von Menschen zur Flucht gezwun­gen wur­den und ihr Zuhause ver­lo­ren. Seitdem hat sich die huma­ni­tä­re Lage wei­ter ver­schlech­tert.Viele leben unter schwie­ri­gen Bedingungen in Aufnahmegemeinden ohne Schutz vor der anhal­ten­den Gewalt. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser ist unzu­rei­chend, sodass sich Krankheiten aus­brei­ten und Spannungen um Ackerländer und Wasserstellen stei­gen.. Sie erle­ben oft Gewalt, zum Beispiel wenn sie Wasser holen oder Holz sam­meln. Viele Frauen müs­sen gleich­zei­tig Geld ver­die­nen und sich um ihre Familien küm­mern, etwa durch klei­ne Arbeiten oder schwe­re kör­per­li­che Jobs. Sie unter­stüt­zen sich oft gegen­sei­tig in Gruppen, weil es sonst kaum Hilfe gibt. Viele Männer haben kei­ne Arbeit und kön­nen ihre Familien nur schwer ver­sor­gen. Hintergrund der Gewalt in Ostkongo sind neben eth­ni­schen Spannungen auch wirt­schaft­li­che Interessen – ins­be­son­de­re der Konflikt um wert­vol­le Rohstoffe wie Coltan, Gold und Zinn.

Wie ADRA vor Ort Hilft

Mit der finan­zi­el­len Unterstützung des Bundesministeriums für wirt­schaft­li­che Zusammenarbeit und Entwicklung reagiert ADRA mit einem Hilfsprojekt auf die Notlage in der Provinz Nord-Kivu in Ostkongo. Gemeinsam mit den loka­len Partnerorganisationen SAD-International und ASDERU ver­bes­sert ADRA die Lebensbedingungen von 30.000 Menschen im Bezirk Nyiragongo (Provinz Nord-Kivu). Dazu gehö­ren a) ein bes­se­rer Zugang zu sau­be­rem Wasser, sani­tä­ren Anlagen und öffent­li­cher Gesundheit, b) die Unterstützung beim Anbau von Lebensmitteln sowie c) Hilfe und Schutz für Frauen. Ziel ist es, die Lebensgrundlagen der Menschen so zu stär­ken, dass sie Krisen bes­ser lösen und lang­fris­tig für sich selbst sor­gen kön­nen.

Die Hilfe kommt Binnenvertriebenen, Rückkehrenden und Gastgemeinschaften zugu­te. Dadurch wer­den alle vom Konflikt betrof­fe­nen Menschen in die Projektarbeit ein­be­zo­gen, ihre unter­schied­li­chen Bedürfnisse gemein­sam bespro­chen und pas­sen­de Lösungen ent­wi­ckelt. Im Folgenden wird ein Überblick über die wich­tigs­ten Hilfsmaßnahmen gege­ben.