Kinder und Lehrkräfte in Kriegszeiten in der Ukraine begleiten

Die humanitäre Situation in der Westukraine

Der andau­ern­de Krieg in der Ukraine belas­tet Familien im gan­zen Land. Viele Menschen aus den umkämpf­ten Gebieten haben im Westen Zuflucht gefun­den, doch auch hier sind die Folgen des Konflikts spür­bar. Luftangriffe, psy­chi­sche Belastungen und finan­zi­el­ler Unsicherheit sind all­ge­gen­wär­tig. Besonders Kinder und Jugendliche lei­den unter die­ser Situation. Schulen sind oft beschä­digt, es feh­len Lehrkräfte oder die­se sind selbst stark belas­tet, wäh­rend Kinder unter psy­chi­schem Stress lei­den und sozia­le Kontakte ver­mis­sen. Viele Familien kön­nen Bildung und Freizeitaktivitäten nicht aus­rei­chend finan­zie­ren, sodass sich die Kinder ein­sam füh­len und sich um ihre Zukunft sor­gen. Seit 2022 unter­stützt das Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt gemein­sam mit ADRA die Arbeit der adven­tis­ti­schen Schule „Zhyve Slovo“ in Lwiw. Die Privatschule nimmt Kinder und Jugendliche auf, die vom Krieg betrof­fen sind oder aus sozi­al benach­tei­lig­ten und armen Verhältnissen stam­men. Sie bie­tet ihnen nicht nur eine qua­li­fi­zier­te schu­li­sche Bildung, son­dern auch Berufsorientierung und ein Stück Stabilität im belas­ten­den Alltag. Gleichzeitig erhal­ten die Lehrkräfte im Rahmen eines psy­cho­so­zia­len Angebots Unterstützung, um Stress abzu­bau­en und belas­ten­de Erfahrungen zu ver­ar­bei­ten.

Wie drei Schulen in der Westukraine und ADRA Hilfe leisten

Inzwischen befin­det sich das Projekt in sei­ner vier­ten Phase. Seit Oktober 2025 neh­men zwei wei­te­re Schulen aus den Regionen Tjatschiw und Tscherniwzi dar­an teil. Das gemein­sa­me Ziel die­ser Schulen ist es, Kindern und Jugendlichen aus kriegs­be­trof­fe­nen Gebieten in der Ukraine nicht nur eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Bildung zu ermög­li­chen, son­dern sie auch früh­zei­tig auf ihre beruf­li­che Zukunft vor­zu­be­rei­ten. Im Folgenden wer­den die Projektmaßnahmen näher erläu­tert.

Eine gute Bildung für alle

8Im Rahmen die­ses Projekts wird die Schulbildung von ins­ge­samt 18 Kindern aus armen Familien aus der Ost- und Westukraine, bezu­schusst. ADRA über­nimmt dabei 50 Prozent der Schulgebühren für jeweils sechs Kinder pro Partnerschule. Diese Maßnahme trägt dazu bei, dass die aus­ge­wähl­ten Kinder wei­ter­hin eine gute Bildung erhal­ten und deren Familien sich an den Kosten betei­li­gen. Der Unterricht erfolgt in Präsenz oder online, je nach Sicherheitslage, um eine unun­ter­bro­che­ne Schulbildung zu gewähr­leis­ten.

Berufsorientierung für Jugendliche

In den drei Partnerschulen erhal­ten 120 Jugendliche ers­te Einblicke in die beruf­li­che Praxis. In Lwiw wird das Radiostudio wei­ter betrie­ben. Interessierte Schülerinnen und Schüler kön­nen prak­ti­sche Medienerfahrungen sam­meln sowie beruf­li­che Interessen ent­wi­ckeln. Sie ler­nen eige­ne Inhalte zu pro­du­zie­ren und zu sen­den. In der Schule aus der Region Tjatschiw wird ein Kochstudio und in der Schule aus der Region Tscherniwzi eine Nähwerkstatt ein­ge­rich­tet. Diese Kurse wer­den in dem regu­lä­ren Unterricht inte­griert, um die Beteiligung der Jugendlichen zu gewähr­leis­ten. Darüber hin­aus kön­nen sie ihre neu erlern­ten Fähigkeiten im Rahmen von Freizeitaktivitäten anwen­den, üben und ver­tie­fen.

Psychosoziale Unterstützung