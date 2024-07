Hochwasserkatastrophe 2021 in Westdeutschland

Die Hilfe von ADRA konzentriert sich auf soziale Vereine und Initiativen. Diese erreichen mit ihren Angeboten viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Durch sie können wir viel mehr Menschen in Not helfen, als wenn wir allein handeln würden. Soziale Vereine umfassen unter anderem Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeheime, Tafeln sowie Sportstätten und Tierheime. Der Schwerpunkt der ADRA-Hilfe liegt in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie mit freiwilligen Feuerwehren. Für die Hilfe in Deutschland wurde die ADRAsoteria gGmbH gegründet, die Katastrophenhilfe in Deutschland leistet und ADRA bei der Projektarbeit vor Ort unterstützt.