Jemen: Ausbau der Gesundheitsversorgung im Süden

ADRA Deutschland und ADRA Jemen arbeiten seit 2012 in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Trinkwasser und Hygiene im Norden und Süden des Jemen zusammen. Dieses Projekt findet ausschließlich im Süden des Landes, in den Regionen Abyan, Taiz und Lahj statt. Sie zählen zu den ärmsten Regionen Jemens und brauchen Unterstützung, um dem wachsenden humanitären Bedarf zu begegnen.

Das Projekt zielt darauf ab, kurzfristig die Not der Menschen zu lindern und langfristig das Gesundheitssystem zu verbessern sowie die Menschen besser auf Krisen vorzubereiten. Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet ADRA in den oben genannten Regionen daran, a) die Gesundheitsdienste in vier Krankenhäusern zu verbessern, b) den Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen zu erhöhen und c) die Zusammenarbeit und das friedliche Zusammenleben zwischen Gemeinden, lokalen Organisationen und Behörden zu stärken.