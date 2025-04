Indien: Schneller sein als die Flut

Mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Es ist inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt und die fünftgrößte Volkswirtschaft. In den letzten Jahren haben extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme, Überschwemmungen und Erdrutsche große Schäden in weiten Teilen des Landes verursacht. In diesem Projekt lernen Dorfgemeinden wie sie sich besser vor künftigen Naturkatastrophen schützen und Schäden minimieren können.