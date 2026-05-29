Unterstützung für Geflüchtete im Libanon

Die humanitäre Krise im Libanon verschärft sich

Seit der erneu­ten Eskalation des Krieges im Libanon Anfang März 2026 hat sich die huma­ni­tä­re Lage stark ver­schlech­tert. Luftangriffe und Kämpfe haben vie­le Menschen zur Flucht gezwun­gen. Besonders betrof­fen ist der Süden des Landes: Beirut, die Bekaa-Ebene und Mount Lebanon. Bis April 2026 wur­den mehr als 1,2 Millionen Menschen ver­trie­ben. Tausende Menschen wur­den ver­letzt oder getö­tet. Allein am 8. April kamen bei schwe­ren Luftangriffen über 300 Menschen ums Leben.

Viele Familien muss­ten ihre Häuser, Arbeitsplätze oder Felder ver­las­sen und haben kein Einkommen mehr. Gleichzeitig stei­gen die Preise für Lebensmittel, Brot und Treibstoff stark an. Dadurch kön­nen sich vie­le Menschen nicht mehr genug Essen leis­ten. Besonders schwie­rig ist die Situation, weil der Libanon schon seit 2019 unter einer schwe­ren Wirtschafts- und Finanzkrise lei­det. Viele Menschen leben bereits in Armut und müs­sen wegen der Geldnot oft auf lebens­wich­ti­ge Dinge wie Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel ver­zich­ten. Arzt- und Schulbesuche für ihre Kinder wer­den außer­dem uner­schwing­lich. Die aktu­el­le Eskalation der Gewalt ver­schärft die Lage zusätz­lich.1

Die Unterkünfte für Vertriebene sind oft über­füllt. Die Mehrheit der Binnengeflüchtete lebt in infor­mel­len Siedlungen oder ande­ren pro­vi­so­ri­schen Unterkünften.