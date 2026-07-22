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Eine lächelnde Frau aus Venezuela trägt zwei leere Wasserkanister, während ADRA-Helferinnen und -Helfer im Hintergrund Hilfsgüter verteilen
Eine lächelnde Frau aus Venezuela trägt zwei leere Wasserkanister, während ADRA-Helferinnen und -Helfer im Hintergrund Hilfsgüter verteilen

Nothilfe nach schweren Erdbeben in Venezuela

Nach den schwe­ren Erdbeben vom 24. Juni 2026 brau­chen die Menschen unse­re Hilfe. Über sechs Millionen Menschen sind von den Folgen der Katastrophe betrof­fen. ADRA leis­tet seit dem schlim­men Ereignis Nothilfe. In die­sem Projekt ver­sor­gen wir 24.000 Menschen mit Hygieneartikeln wie zum Beispiel Wasserreinigungstabletten, Damenbinden, Seife, Shampoo und Zahnpasta. ADRA steht mit den Behörden und ande­ren Hilfsorganisationen im Austausch, um die Hilfe vor Ort zu koor­di­nie­ren.

Projektinfos

Nothilfe, Wasser
Venezuela
2026
PROJEKTZIELE
  • Familien in La Guaira und Caracas, die von den Erdbeben betrof­fen sind, leben unter gesun­den hygie­ni­schen Bedingungen und sind vor Krankheiten bes­ser geschützt
  • Projektnummer: 8580004

Schwere Erdbeben lösen eine humanitäre Krise in Venezuela aus

Die Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 auf der Richterskala, die am 24. Juni das nord­zen­tra­le Venezuela erschüt­ter­ten, ver­ur­sach­ten schwe­re Schäden und führ­ten zur Ausrufung des natio­na­len Notstands. Mehr als drei Wochen nach den bei­den Erdbeben wur­den über 5.000 Todesopfer gezählt. Tausende Menschen gel­ten wei­ter­hin als ver­misst. Besonders betrof­fen sind die Regionen La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo und Yaracuy.

Nach den Erdbeben in Venezuela haben unzäh­li­ge Familien ihr Zuhause ver­lo­ren. In vie­len betrof­fe­nen Regionen fehlt es an lebens­wich­ti­gen Gütern wie Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und sau­be­rem Trinkwasser. Bereits in den ers­ten Tagen nach der Katastrophe ver­teil­te ADRA Lebensmittel und Hygieneartikel, um die drin­gends­ten Bedürfnisse der Menschen zu decken.

Da zahl­rei­che Wasser- und Sanitäranlagen beschä­digt wur­den, ist die hygie­ni­sche Versorgung wei­ter­hin eine gro­ße Herausforderung.

Wie ADRA humanitäre Hilfe nach den Erdbeben in Venezuela leistet

Im Rahmen die­ses Projekts stellt ADRA in den Regionen La Guaira und Caracas Hygieneartikel, Wasserkanister und Wasserreinigungstabletten für 24.000 Menschen bereit. Diese Maßnahmen tra­gen dazu bei, die Gesundheit der Betroffenen zu schüt­zen und das Risiko was­ser­be­ding­ter Krankheiten zu ver­rin­gern. Die Pakete mit Hygieneartikeln beinhal­ten unter ande­rem Damenbinden, Seife, Shampoo, Zahnpasta und Zahnbürsten.

ADRA kauft, wenn vor­han­den, die benö­tig­ten Hilfsgüter bei loka­len Lieferanten ein. Das ver­kürzt die Lieferzeiten und unter­stützt ein­hei­mi­sche Händlerinnen und Händler. ADRA arbei­tet in Venezuela seit meh­re­ren Jahren mit bewähr­ten Partnerunternehmen zusam­men. So ist sicher­ge­stellt, dass die Produkte von guter Qualität sind und zeit­nah gelie­fert wer­den. Falls es zu Problemen oder Verzögerungen kommt, kann ADRA auf wei­te­re Unternehmen zurück­grei­fen. Dadurch kann bei Nothilfeeinsätzen die Hilfe ohne Unterbrechung fort­ge­setzt wer­den.

Die Hilfe kommt ins­be­son­de­re Alleinstehenden mit Kindern, Schwangeren, älte­ren Personen und Menschen mit Behinderungen zugu­te.

ADRA-Helfer entladen Wasserkanister und Hygienematerial aus einem Lkw für die Verteilung an Erdbebenbetroffene in Venezuela.
Ein ADRA-Mitarbeiter übergibt einer Frau ein Hygienepaket und Mittel zur Wasseraufbereitung
Ein Mädchen trägt zwei Wasserkanister, während Familien nach dem Erdbeben Hilfsgüter von ADRA erhalten
„Ich habe sofort an mei­ne Enkelinnen gedacht“

Oneida Oyárvez lebt mit ihrer Familie in Ciudad Caribia, west­lich der vene­zo­la­ni­schen Hauptstadt Caracas. Als die Familie gemein­sam ein Fußballspiel anschau­en woll­te, haben sie plötz­lich eine Erdbebenwarnung auf ihr Handy erhal­ten. Kurz dar­auf begann die Erde stark zu beben.

Ich habe sofort an mei­ne Enkelinnen gedacht. Beide lagen um die­se Uhrzeit im Bett. Wir haben sie schnell in Sicherheit gebracht. Dann beb­te die Erde noch ein­mal hef­ti­ger. Die Wände beka­men Risse, teil­wei­se stürz­ten sie ein, und vie­le Gegenstände fie­len zu Boden. Die Flucht aus dem Haus war schwie­rig, weil Trümmer und gebro­che­ne Wasserleitungen die Ausgänge ver­sperr­ten. Wir Nachbarn haben uns gegen­sei­tig gehol­fen. Eine Frau wur­de schwer ver­letzt, als sie ihre Kinder vor einer ein­stür­zen­den Wand schütz­te.“

Oneida kann bis heu­te nicht in ihre Wohnung zurück­keh­ren, weil das Gebäude schwer beschä­digt ist. Viele Familien leben seit dem Erdbeben unter schwie­ri­gen Bedingungen. Es fehlt ins­be­son­de­re an sau­be­rem Wasser, Toiletten und einem siche­ren Schlafplatz.

ADRA unter­stützt die Betroffenen mit Hygienepaketen, Wasserkanistern und Tabletten zur Wasseraufbereitung. So sol­len Krankheiten ver­hin­dert und die Familien im Alltag ent­las­tet wer­den.

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Über Venezuela

Venezuela liegt im Norden Südamerikas. Die Hauptstadt ist Caracas, und im Land leben rund 31 Millionen Menschen. Seit Jahren befin­det sich Venezuela in einer poli­ti­schen, wirt­schaft­li­chen und sozia­len Krise. Nach Angaben der Vereinten Nationen lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in extre­mer Armut. Die Erdbeben vom 24. Juni 2026 haben die Not vie­ler Menschen zusätz­lich ver­schärft. Mit Unterstützung ihres welt­wei­ten Netzwerks leis­tet ADRA Nothilfe in Venezuela. Ziel ist es, die betrof­fe­nen Menschen mit lebens­wich­ti­gen Hilfsgütern zu ver­sor­gen und ihre drin­gends­ten Grundbedürfnisse zu decken.

Partner und Förderung

Das Projekt wird unter­stützt durch Aktion Deutschland Hilft und ADRA.
Logo von Aktion Deutschland Hilft mit buntem Schwung und Schriftzug.
Vertikales Logo von ADRA Deutschland e. V. in grüner Farbe
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