Nothilfe nach schweren Erdbeben in Venezuela

Schwere Erdbeben lösen eine humanitäre Krise in Venezuela aus

Die Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 auf der Richterskala, die am 24. Juni das nord­zen­tra­le Venezuela erschüt­ter­ten, ver­ur­sach­ten schwe­re Schäden und führ­ten zur Ausrufung des natio­na­len Notstands. Mehr als drei Wochen nach den bei­den Erdbeben wur­den über 5.000 Todesopfer gezählt. Tausende Menschen gel­ten wei­ter­hin als ver­misst. Besonders betrof­fen sind die Regionen La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo und Yaracuy.

Nach den Erdbeben in Venezuela haben unzäh­li­ge Familien ihr Zuhause ver­lo­ren. In vie­len betrof­fe­nen Regionen fehlt es an lebens­wich­ti­gen Gütern wie Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und sau­be­rem Trinkwasser. Bereits in den ers­ten Tagen nach der Katastrophe ver­teil­te ADRA Lebensmittel und Hygieneartikel, um die drin­gends­ten Bedürfnisse der Menschen zu decken.

Da zahl­rei­che Wasser- und Sanitäranlagen beschä­digt wur­den, ist die hygie­ni­sche Versorgung wei­ter­hin eine gro­ße Herausforderung.