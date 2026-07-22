Nothilfe nach schweren Erdbeben in Venezuela
Projektinfos
Venezuela
Schwere Erdbeben lösen eine humanitäre Krise in Venezuela aus
Die Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 auf der Richterskala, die am 24. Juni das nordzentrale Venezuela erschütterten, verursachten schwere Schäden und führten zur Ausrufung des nationalen Notstands. Mehr als drei Wochen nach den beiden Erdbeben wurden über 5.000 Todesopfer gezählt. Tausende Menschen gelten weiterhin als vermisst. Besonders betroffen sind die Regionen La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo und Yaracuy.
Nach den Erdbeben in Venezuela haben unzählige Familien ihr Zuhause verloren. In vielen betroffenen Regionen fehlt es an lebenswichtigen Gütern wie Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und sauberem Trinkwasser. Bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe verteilte ADRA Lebensmittel und Hygieneartikel, um die dringendsten Bedürfnisse der Menschen zu decken.
Da zahlreiche Wasser- und Sanitäranlagen beschädigt wurden, ist die hygienische Versorgung weiterhin eine große Herausforderung.
Wie ADRA humanitäre Hilfe nach den Erdbeben in Venezuela leistet
Im Rahmen dieses Projekts stellt ADRA in den Regionen La Guaira und Caracas Hygieneartikel, Wasserkanister und Wasserreinigungstabletten für 24.000 Menschen bereit. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Gesundheit der Betroffenen zu schützen und das Risiko wasserbedingter Krankheiten zu verringern. Die Pakete mit Hygieneartikeln beinhalten unter anderem Damenbinden, Seife, Shampoo, Zahnpasta und Zahnbürsten.
ADRA kauft, wenn vorhanden, die benötigten Hilfsgüter bei lokalen Lieferanten ein. Das verkürzt die Lieferzeiten und unterstützt einheimische Händlerinnen und Händler. ADRA arbeitet in Venezuela seit mehreren Jahren mit bewährten Partnerunternehmen zusammen. So ist sichergestellt, dass die Produkte von guter Qualität sind und zeitnah geliefert werden. Falls es zu Problemen oder Verzögerungen kommt, kann ADRA auf weitere Unternehmen zurückgreifen. Dadurch kann bei Nothilfeeinsätzen die Hilfe ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
Die Hilfe kommt insbesondere Alleinstehenden mit Kindern, Schwangeren, älteren Personen und Menschen mit Behinderungen zugute.
Oneida Oyárvez lebt mit ihrer Familie in Ciudad Caribia, westlich der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Als die Familie gemeinsam ein Fußballspiel anschauen wollte, haben sie plötzlich eine Erdbebenwarnung auf ihr Handy erhalten. Kurz darauf begann die Erde stark zu beben.
„Ich habe sofort an meine Enkelinnen gedacht. Beide lagen um diese Uhrzeit im Bett. Wir haben sie schnell in Sicherheit gebracht. Dann bebte die Erde noch einmal heftiger. Die Wände bekamen Risse, teilweise stürzten sie ein, und viele Gegenstände fielen zu Boden. Die Flucht aus dem Haus war schwierig, weil Trümmer und gebrochene Wasserleitungen die Ausgänge versperrten. Wir Nachbarn haben uns gegenseitig geholfen. Eine Frau wurde schwer verletzt, als sie ihre Kinder vor einer einstürzenden Wand schützte.“
Oneida kann bis heute nicht in ihre Wohnung zurückkehren, weil das Gebäude schwer beschädigt ist. Viele Familien leben seit dem Erdbeben unter schwierigen Bedingungen. Es fehlt insbesondere an sauberem Wasser, Toiletten und einem sicheren Schlafplatz.
ADRA unterstützt die Betroffenen mit Hygienepaketen, Wasserkanistern und Tabletten zur Wasseraufbereitung. So sollen Krankheiten verhindert und die Familien im Alltag entlastet werden.
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decken die Kosten für wichtige Hygieneartikel, wie zum Beispiel Wasserreinigungstabletten, Damenbinden, Seife, Shampoo und Zahnpasta für eine Familie
Die verwendeten Icons wurden
mithilfe der KI recraft.ai generiert.
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