Bessere Lebens- und Einkommenschancen für benachteiligte Frauen in Mosambik

Armut und Ungleichheit in Mosambik: eine große Herausforderung für Frauen

Mosambik gehört zu den ärms­ten Ländern der Welt. Ein ent­schei­den­der Grund dafür ist, dass das Land nach einem lan­gen Bürgerkrieg vie­le Jahre für den Wiederaufbau benö­tigt hat. Bis heu­te feh­len in vie­len Regionen gut aus­ge­bau­te Straßen, Schulen, Gesundheitszentren und wirt­schaft­li­che Perspektiven. Gleichzeitig leben über zwei Drittel der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Da die­se stark vom Regen abhängt, füh­ren Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme immer wie­der zu Ernteausfällen und Einkommensverlusten.

Besonders in der Provinz Nampula, im Norden des Landes, leben vie­le Menschen in Armut. Fehlende Einkommensmöglichkeiten und wie­der­keh­ren­de Naturkatastrophen füh­ren dazu, dass vie­le Familien nicht aus­rei­chend und aus­ge­wo­gen mit Nahrung ver­sorgt sind.

Von die­ser Situation sind Frauen am stärks­ten getrof­fen. Sie tra­gen einen Großteil der land­wirt­schaft­li­chen Arbeit, ohne dass sie davon leben kön­nen. Das Grundstück, wel­ches sie bestel­len, gehört ihnen in der Regel nicht, son­dern ihrem Ehemann oder dem Grundbesitzer. Kulturell bedingt ver­wal­tet der Ehemann die Einkünfte aus dem Verkauf der Ernten. Das bedeu­tet, dass Frauen kein unab­hän­gi­ges Einkommen haben. Aufgrund des Mangels an Eigenkapital und der gerin­gen Einkommensmöglichkeiten außer­halb der Landwirtschaft sind sie stär­ker von Armut und Missbrauch betrof­fen als Männer. Außerdem wer­den sie bei wich­ti­gen Entscheidungen in ihren Gemeinden nur sel­ten mit­ein­be­zo­gen. Traditionelle Rollenbilder, hohe Arbeitsbelastung und man­geln­de Bildung erschwe­ren ihre Teilhabe an poli­ti­schen Entscheidungen, die das Wohlergehen der Gemeinschaft betref­fen. Auch Jugendliche und ins­be­son­de­re Frauen mit Behinderungen sind häu­fig von sozia­ler und wirt­schaft­li­cher Ausgrenzung betrof­fen.