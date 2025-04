Tansania: Grüne Technologien sichern die Zukunft

Tansania verzeichnet seit zwei Jahrzehnten ein stetiges Wirtschaftswachstum, doch nicht alle im Land profitieren gleichermaßen davon. Ländliche Gebiete, in denen ein großer Teil der Bevölkerung lebt, stehen weiterhin vor großen Herausforderungen. Die Mehrheit der Menschen lebt von der Viehzucht oder der Landwirtschaft. Die Erträge sind aufgrund des überwiegend trockenen Klimas oft so gering, dass sie nur für das eigene Überleben reichen. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels, wie extreme Wetterereignisse, die die ohnehin schon schwierigen Lebensbedingungen verstärken.

Ferner ist die Bevölkerung in ländlichen Gebieten auf Brennholz und Holzkohle zum Kochen angewiesen, da der Zugang zu Elektrizität oder weitere Energiequellen begrenzt ist. Der Mangel an erschwinglichen und zuverlässigen Energiequellen wie Solarenergie hindert Kleinunternehmen und Familien daran, an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes teilzuhaben. Der Unterschied zwischen ländlichen und städtischen Gebieten zeigt sich beispielsweise im Grad der Elektrifizierung. Die Elektrifizierungsrate in städtischen Gebieten liegt bei 71%, während sie in ländlichen Gebieten bei etwa 23% liegt.

Um auf diese Herausforderungen eine nachhaltige Antwort zu geben, helfen ADRA und seine lokalen Partner der ländlichen Bevölkerung in der Region Arusha im Norden Tansanias dabei, ihre Lebensqualität zu verbessern. Von Frauen geführte Haushalte in acht Gemeinden werden in ihrem Wunsch unterstützt, erneuerbare Energien zu nutzen sowie ihre Einkommensquellen zu diversifizieren. Gleichzeitig zielt das Projekt darauf ab, die Produktivität von Kleinunternehmen zu steigern.