Winterhilfe für vertriebene Familien in Gaza

Humanitäre Katastrophe in Gaza
Nach zwei Jahren Krieg wurde am 9. Oktober 2025 eine Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien vereinbart. Damit sind Hilfslieferungen und Nothilfe wieder möglich. Doch die humanitäre Situation und die Sicherheitslage bleiben sehr angespannt. Viele Familien haben kein Zuhause mehr und übernachten im Freien. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 1,9 Millionen Menschen der Bevölkerung in Gaza Binnenvertriebene – das entspricht 90 % der Bevölkerung. Außerdem fehlen den Menschen lebensnotwendige Hilfsgüter wie Lebensmittel, sauberes Trinkwasser oder Notunterkünfte. Trotz einer Zunahme der Hilfslieferungen in den letzten Wochen, sind längst nicht alle Menschen versorgt.
In der Winterzeit wird die Not steigen, umso wichtiger ist es, jetzt zu handeln. Seit dem Waffenstillstand sind viele Menschen in den zerstörten Norden Gazas zurückgekehrt, weil die Lebensbedingungen im Süden noch schwieriger sind. Die meisten von ihnen leben in beschädigten Gebäuden, Zelten oder öffentlichen Unterkünften. Starke Regenfälle Mitte November haben zudem tausende von Familien getroffen und die ohnehin prekäre Situation weiter verschlimmert.
Wie hilft ADRA den Menschen im Gazastreifen?
ADRA arbeitet in zwei Projekten mit regionalen und lokalen Partnern zusammen, um die Menschen während der kalten Wintermonate zu unterstützen. Dabei geht es insbesondere darum, Notunterkünfte und medizinische Hilfe bereitzustellen.
In Ägypten organisiert Plan International Ägypten für ADRA die Beschaffung, Verpackung und den Transport von Hilfspaketen für die Menschen in Gaza. Sie werden anschließend mit LKWs zum Grenzübergang in Rafah gebracht. Dort werden sie an lokalen Partner zur weiteren Verteilung übergeben.
Hilfe für ca. 4.160 Menschen
Insgesamt erhalten 832 Familien (ca. 4.160 Personen) warme Kleidung, Schuhe, Decken und Zelte, um sich während der kalten Jahreszeit vor Kälte und Regen ausreichend schützen zu können.
Gleichzeitig finanziert ADRA mit der Hilfsorganisation Anera in einem anderen Projekt eine vorübergehende medizinische Einrichtung für Mütter und Kinder. Mütter werden vor und nach der Schwangerschaft mit Untersuchungen und Beratung begleitet. Unterernährte Kinder erhalten eine besondere Aufbaunahrung, um wieder zu Kräften zu kommen. Außerdem erhalten Familien eine psychologische Unterstützung.
Die kostenlose medizinische Hilfe kommt zirka 8.000 Menschen bis Ende März 2026 zugute und wird von geschultem medizinischem Personal durchgeführt.
ADRA steht im engen Austausch mit anderen Hilfsorganisationen, damit die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen vor Ort berücksichtigt werden.
