Winterhilfe für vertriebene Familien in Gaza

Humanitäre Katastrophe in Gaza

Nach zwei Jahren Krieg wur­de am 9. Oktober 2025 eine Waffenruhe zwi­schen den Konfliktparteien ver­ein­bart. Damit sind Hilfslieferungen und Nothilfe wie­der mög­lich. Doch die huma­ni­tä­re Situation und die Sicherheitslage blei­ben sehr ange­spannt. Viele Familien haben kein Zuhause mehr und über­nach­ten im Freien. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 1,9 Millionen Menschen der Bevölkerung in Gaza Binnenvertriebene – das ent­spricht 90 % der Bevölkerung. Außerdem feh­len den Menschen lebens­not­wen­di­ge Hilfsgüter wie Lebensmittel, sau­be­res Trinkwasser oder Notunterkünfte. Trotz einer Zunahme der Hilfslieferungen in den letz­ten Wochen, sind längst nicht alle Menschen ver­sorgt. In der Winterzeit wird die Not stei­gen, umso wich­ti­ger ist es, jetzt zu han­deln. Seit dem Waffenstillstand sind vie­le Menschen in den zer­stör­ten Norden Gazas zurück­ge­kehrt, weil die Lebensbedingungen im Süden noch schwie­ri­ger sind. Die meis­ten von ihnen leben in beschä­dig­ten Gebäuden, Zelten oder öffent­li­chen Unterkünften. Starke Regenfälle Mitte November haben zudem tau­sen­de von Familien getrof­fen und die ohne­hin pre­kä­re Situation wei­ter ver­schlim­mert.

Wie hilft ADRA den Menschen im Gazastreifen?

ADRA arbei­tet in zwei Projekten mit regio­na­len und loka­len Partnern zusam­men, um die Menschen wäh­rend der kal­ten Wintermonate zu unter­stüt­zen. Dabei geht es ins­be­son­de­re dar­um, Notunterkünfte und medi­zi­ni­sche Hilfe bereit­zu­stel­len. In Ägypten orga­ni­siert Plan International Ägypten für ADRA die Beschaffung, Verpackung und den Transport von Hilfspaketen für die Menschen in Gaza. Sie wer­den anschlie­ßend mit LKWs zum Grenzübergang in Rafah gebracht. Dort wer­den sie an loka­len Partner zur wei­te­ren Verteilung über­ge­ben.

Hilfe für ca. 4.160 Menschen