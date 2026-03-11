ADRA Deutschland e.V. Logo
Hilfsgüterverteilung: Ein Helfer übergibt einer Frau ein ADRA-Paket in einem Lagerraum in Gaza.
Winterhilfe für vertriebene Familien in Gaza

Nothilfe im Nahen Osten

ADRA unter­stützt Familien in Gaza mit Hilfspaketen und medi­zi­ni­scher Versorgung, damit sie den Winter gut über­ste­hen. Viele Menschen brau­chen Hilfe, denn durch den Konflikt feh­len siche­re Unterkünfte, Lebensmittel und sau­be­res Trinkwasser. Gemeinsam mit Plan International berei­tet ADRA in Ägypten Pakete mit war­mer Kleidung, Decken und Zelten für 4.160 Personen vor. Lokale Hilfsorganisationen neh­men die Pakete an der Grenze ent­ge­gen und ver­tei­len sie. Gleichzeitig unter­hält ADRA mit der Organisation Anera eine vor­über­ge­hen­de klei­ne Klinik, um 8.000 Mütter und Kinder medi­zi­nisch zu ver­sor­gen.

Projektinfos

Nothilfe
Gaza
2025 – 2026
PROJEKTZIELE
  • 832 Familien (ca. 4.160 Personen) kom­men gut über den Winter
  • bis zu 8.000 Mütter und Kinder wer­den Projektende kos­ten­los medi­zi­nisch behan­delt
  • Projektnummer: 7300003

Humanitäre Katastrophe in Gaza

Nach zwei Jahren Krieg wur­de am 9. Oktober 2025 eine Waffenruhe zwi­schen den Konfliktparteien ver­ein­bart. Damit sind Hilfslieferungen und Nothilfe wie­der mög­lich. Doch die huma­ni­tä­re Situation und die Sicherheitslage blei­ben sehr ange­spannt. Viele Familien haben kein Zuhause mehr und über­nach­ten im Freien. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 1,9 Millionen Menschen der Bevölkerung in Gaza Binnenvertriebene – das ent­spricht 90 % der Bevölkerung. Außerdem feh­len den Menschen lebens­not­wen­di­ge Hilfsgüter wie Lebensmittel, sau­be­res Trinkwasser oder Notunterkünfte. Trotz einer Zunahme der Hilfslieferungen in den letz­ten Wochen, sind längst nicht alle Menschen ver­sorgt.  

In der Winterzeit wird die Not stei­gen, umso wich­ti­ger ist es, jetzt zu han­deln. Seit dem Waffenstillstand sind vie­le Menschen in den zer­stör­ten Norden Gazas zurück­ge­kehrt, weil die Lebensbedingungen im Süden noch schwie­ri­ger sind. Die meis­ten von ihnen leben in beschä­dig­ten Gebäuden, Zelten oder öffent­li­chen Unterkünften. Starke Regenfälle Mitte November haben zudem tau­sen­de von Familien getrof­fen und die ohne­hin pre­kä­re Situation wei­ter ver­schlim­mert.  

Wie hilft ADRA den Menschen im Gazastreifen?

ADRA arbei­tet in zwei Projekten mit regio­na­len und loka­len Partnern zusam­men, um die Menschen wäh­rend der kal­ten Wintermonate zu unter­stüt­zen. Dabei geht es ins­be­son­de­re dar­um, Notunterkünfte und medi­zi­ni­sche Hilfe bereit­zu­stel­len.

In Ägypten orga­ni­siert Plan International Ägypten für ADRA die Beschaffung, Verpackung und den Transport von Hilfspaketen für die Menschen in Gaza. Sie wer­den anschlie­ßend mit LKWs zum Grenzübergang in Rafah gebracht. Dort wer­den sie an loka­len Partner zur wei­te­ren Verteilung über­ge­ben.

Hilfe für ca. 4.160 Menschen

Insgesamt erhal­ten 832 Familien (ca. 4.160 Personen) war­me Kleidung, Schuhe, Decken und Zelte, um sich wäh­rend der kal­ten Jahreszeit vor Kälte und Regen aus­rei­chend schüt­zen zu kön­nen.

Gleichzeitig finan­ziert ADRA mit der Hilfsorganisation Anera in einem ande­ren Projekt eine vor­über­ge­hen­de medi­zi­ni­sche Einrichtung für Mütter und Kinder. Mütter wer­den vor und nach der Schwangerschaft mit Untersuchungen und Beratung beglei­tet. Unterernährte Kinder erhal­ten eine beson­de­re Aufbaunahrung, um wie­der zu Kräften zu kom­men. Außerdem erhal­ten Familien eine psy­cho­lo­gi­sche Unterstützung.

Die kos­ten­lo­se medi­zi­ni­sche Hilfe kommt zir­ka 8.000 Menschen bis Ende März 2026 zugu­te und wird von geschul­tem medi­zi­ni­schem Personal durch­ge­führt.

Drei Helfer packen Hilfspakete mit Lebensmitteln und Kleidung für vertriebene Familien in Gaza im Rahmen der Winterhilfe.
Paletten mit Hilfspaketen und Lebensmitteln für humanitäre Hilfe im Gazastreifen, vorbereitet von ADRA und Partnerorganisationen.
Ein LKW transportiert Hilfsgüter mit ADRA- und Plan-International-Logos für die humanitäre Hilfe im Gazastreifen.
ADRA steht im engen Austausch mit ande­ren Hilfsorganisationen, damit die unter­schied­li­chen Bedürfnisse der Menschen vor Ort berück­sich­tigt wer­den.

Jetzt für den Gazastreifen spenden

30 Euro

ermög­li­chen es, eine Familie mit einer sta­bi­len Zeltplane, einem Bodenschutz, Befestigungsmaterial sowie war­men Decken aus­zu­stat­ten

50 Euro

decken die Kosten für war­me Kleidung wie Socken und Fleecejacken für fünf Personen

90 Euro

ermög­li­chen es, zwei Kinder einen Monat lang mit Notfallnahrung zu ver­sor­gen

Die ver­wen­de­ten Icons wur­den
mit­hil­fe der KI recraft.ai gene­riert.

Über den Gazastreifen

Der Gazastreifen ist ein Küstenstreifen am Mittelmeer, der zu den paläs­ti­nen­si­schen Autonomiegebieten gehört. Er ist etwa 40 Kilometer lang und an sei­ner brei­tes­ten Stelle 14 Kilometer breit. Im Süden grenzt er an Ägypten, im Norden und Osten an Israel. Seine Hauptstadt ist die Stadt Gaza. Vor Kriegsbeginn leb­ten zwei Millionen Menschen im Gazastreifen.

Partner und Förderung

Dieses Projekt wird unter­stützt von ADRA und vom Bündnis Aktion Deutschland Hilft.
Logo von Aktion Deutschland Hilft mit buntem Schwung und Schriftzug.
