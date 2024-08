Mehr Nahrung und Sicherheit für Familien in Mosambik

ADRA ist in den Bezirken Metuge und Montepuez in der Provinz Cabo Delgado aktiv. In diesen Gebieten finden derzeit keine Kampfhandlungen statt. Viele Familien haben dort Zuflucht gefunden. Das Projekt zielt darauf ab, Hunger und Unterernährung zu reduzieren und die Bevölkerung besser auf Katastrophen vorzubereiten. Gleichzeitig soll die finanzielle Situation der Bevölkerung verbessert, die Umwelt geschützt sowie ein friedliches Zusammenleben im Einsatzgebiet gefördert werden. Diese Ziele werden in zwei Schritten erreicht.

Schritt: Zunächst leistet ADRA Soforthilfe mit der Verteilung von Lebensmitteln, um auf die akute Not in der Region zu reagieren. Schritt: Dann unterstützt ADRA Familien darin, langfristig eigenständig für sich zu sorgen und ihre Umwelt zu schonen. Landwirte und Landwirtinnen lernen, wie sie ihre Ernteerträge steigern und lagern können, aber auch, wie sie ihr Einkommen durch zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten erhöhen können. Durch Aufforstungsmaßnahmen und den Einsatz von Öfen mit geringem Energieverbrauch werden die Wälder geschützt und der Bedarf an Brennholz verringert.

Ferner unterstützt ADRA in Zusammenarbeit mit den Behörden die Menschen in dem Projektgebiet darin, Frühwarnsysteme zu errichten, um sich vor Katastrophen rechtzeitig zu schützen. Zur Förderung des Dialogs zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen werden Austauschforen eingerichtet, in denen die wichtigsten Interessengruppen auf Provinz-, Bezirk- und Gemeindeebene vertreten sind.