Der Bedarf an humanitärer Hilfe steigt weltweit. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Konflikte, klimatische Veränderungen oder Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Überschwemmungen oder Dürren führen dazu, dass immer mehr Menschen in Not geraten und auf Hilfe angewiesen sind, um zu überleben. Die Not ist auch dort am größten, wo die Menschen in Staaten wie Mosambik und in Somalia nicht die finanziellen Mittel besitzen, um die Folgen einer Katastrophe zu bewältigen.

Mosambik und Somalia gehören zu den am stärksten durch den Klimawandel gefährdeten Ländern Afrikas. Immer wiederkehrende Dürreperioden, Überschwemmungen und Wirbelstürme erschweren die Lebensbedingungen vieler Familien. Mit zunehmenden Naturkatastrophen fallen Ernten aus, Häuser und Verkehrswege werden zerstört. Im Jahr 2016 verursachte das Klimaphänomen El Niño in den beiden Ländern die schwerste Dürre seit Jahrzehnten. Gleichzeitig lebt etwa jeder zweite Mensch in Mosambik und in Somalia unterhalb der Armutsgrenze – das heißt nach der Definition der Weltbank mit weniger als 2,15 US Dollar pro Tag. Sie haben nicht die Möglichkeit, akute Bedürfnisse im Notfall selbst zu decken und ihre Lebensbedingungen verschlechtern sich.

Damit es den Menschen nach einer Katastrophe nicht lange schlecht geht, arbeitet ADRA gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen daran, Katastrophen im Vorfeld zu erkennen. Dadurch sollen mögliche Folgen durch frühzeitige Schutzmaßnahmen gemildert werden.