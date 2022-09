Die Paket-„Aktion Kinder helfen Kindern!“

Jedes Jahr am Weltkindertag, dem 20. September, startet die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ von ADRA Deutschland. ADRA ruft Kinder in Deutschland dazu auf, gemeinsam mit ihren Eltern und Freunden ein Paket zu packen, um Kindern, die es nicht so gut haben, eine Freude zu machen. Und so packen jedes Jahr Kinder und Erwachsene voller Freude bis zum 20. November Weihnachtspakete für Kinder in Osteuropa. Die Empfänger sind Kinder im Kosovo, in Litauen, Montenegro, Bulgarien, Albanien, Serbien, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina.

Die Paketaktion ist im Jahr 1999 mit dem Ziel entstanden, sowohl das Leben der Kinder in Osteuropa zu verbessern, als auch auf ihre Situation in der deutschen Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Die Kinder erhalten nicht nur Weihnachtsgeschenke aus Deutschland, die Paketaktion ist auch eine Spendenaktion. Mit den gesammelten Geldern werden soziale Projekte in den Zielländern – wie Kinderheime, Schulen oder Tafeln für Straßenkinder – gefördert.