Roma-Familien in Serbien stärken

In Serbien bildet die Roma-Gemeinschaft eine ethnische Minderheit. Offiziellen Statistiken zufolge leben 167.975 Menschen in Roma-Siedlungen. Das entspricht zirka zwei Prozent der Gesamtbevölkerung. Viele unter ihnen sind bei den Behörden erst gar nicht registriert und haben deshalb keinen Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung, Grundschulbildung und zu Sozialleistungen. Im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung sind die Roma überdurchschnittlich stark von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen. Sie leben größtenteils in Siedlungen, abseits von Stadtzentren, unter schlechten Wohnbedingungen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner dieser Siedlungen haben kein oder nur unzureichend Strom und Trinkwasser für den alltäglichen Bedarf. Häufig gibt es keine Abwasserentsorgung und keine Müllabfuhr.[1] Weniger als ein Drittel der Roma übt eine Beschäftigung aus. Nur 15 Prozent der Jugendlichen schließen einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung ab. Die Jungs müssen oft arbeiten, um das Familieneinkommen aufzubessern, und verzichten auf den Schulbesuch. Frauen sind in der Regel nicht erwerbstätig und brechen die Schule früh ab, um im Haushalt zu helfen oder zu heiraten. In Serbien gehört Diskriminierung zu den wichtigsten Gründen, weshalb Roma-Familien am Rande der Gesellschaft leben. Darum ist es für ADRA wichtig, jungen Roma die Chance auf eine gute Bildung und einen guten Arbeitsplatz zu ermöglichen.

[1] Weitere Informationen über die Lebensbedingungen von Roma-Familien in Serbien finden Sie in einer Studie des Hochkommissariats für Menschenrechte des Vereinten Nationen aus dem Jahr 2020: https://serbia.un.org/en/103706-mapping-substandard-roma-settlements-according-risks-and-access-rights-republic-serbia