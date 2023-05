Überleben im Krieg im Jemen

In den ärmsten Regionen Al-Hudaydah, Hajjah und Saada, Lahij und Abyan bietet ADRA mit der Unterstützung des Auswärtigen Amtes kostenlose medizinische Nothilfe für ca. 1.000.000 Menschen an. Krankenhäuser werden finanziell und logistisch unterstützt, um das Leben vieler Menschen zu retten. Insgesamt acht Gesundheitseinrichtungen werden ausgebaut und erhalten eine bessere Ausstattung. Unter anderem werden die Räumlichkeiten dabei auf die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen angepasst und umgebaut. Die Stromversorgung wird weitestgehend aus erneuerbaren Energien durch Solarpanels sichergestellt. Zudem können die Menschen auch in speziell eingerichteten Apotheken ihre nötigen Medikamente in den Gesundheitseinrichtungen direkt erhalten. Dank der Einrichtung von Sanitäranlagen, Wasseraufbereitungs- und Wasserreinigungsanlagen sowie Aufklärungsschulungen zu Hygienemaßnahmen, verbessert sich die allgemeine Hygienesituation in den Krankenhäusern und die Menschen sind vor Cholera-Epidemien und der Covid-19-Pandemie besser geschützt.

Kinder haben einen besonderen Platz in unserem Herzen. Schwer erkrankte Kinder werden sofort behandelt und erhalten die bestmögliche Betreuung. Kinder sind Opfer des Konfliktes, sie verdienen einen gesunden Start in ihr Leben. Unterernährung ist eines der häufigsten diagnostizierten Probleme. Dagegen hilft eine lebensrettende Paste bzw. Notfallnahrung. Die Paste aus Erdnüssen, Öl, Zucker und Milchpulver gibt den kleinen Körpern wieder Kraft und sie nehmen Gewicht zu. Anerkannte Gesundheitsexperten beraten Eltern auch in abgelegenen Gebieten, wie sie ihre Kleinen vor Krankheiten besser schützen können.

Das Projekt wurde Ende 2022 um zwei Jahre verlängert. Das geplante Budget wurde sogar erhöht, um die Menschen besser in den Krankenhäusern aufnehmen und behandeln zu können.