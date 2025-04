Syrien: Flüchtlingshilfe im Nahen Osten

Im Herbst 2024 gab es im Libanon einen militärischen Konflikt zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Über eine halbe Millionen Menschen flohen nach Syrien, um den Zerstörungen und dem Leid des Krieges zu entgehen. Darunter befanden sich viele Familien aus Syrien, die einst im Libanon Zuflucht gesucht haben und nun, seit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024, in ihre Heimat zurückkehren. Der Zustrom von Geflüchteten und Rückkehrern übersteigt jedoch die humanitären Kapazitäten des Landes. Nach 13 Jahren Bürgerkrieg ist Syrien wirtschaftlich geschwächt. Viele Gebäude, Straßen, Brücken, Felder usw. sind zerstört. Nach dem Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion, ist die Anzahl der Menschen in Syrien, die auf Hilfe angewiesen sind, gestiegen. ADRA ist in den Regionen um die Städte Homs, Hama, Latakia und Damaskus aktiv und unterstützt in diesem Projekt 26.970 Menschen, die in Syrien Hilfe benötigen, die nach Syrien zurückkehren oder im Land Zuflucht gesucht haben. In dem nächsten Abschnitt werden die wichtigsten Hilfsmaßnahmen vorgesellt.