Soforthilfe nach der Flut

Anfang August sind nach heftigen Regenfällen zahlreiche Ortschaften in Slowenien überflutet worden. Binnen 24 Stunden fiel so viel Wasser wie sonst typischerweise im gesamten Monat August. Teilweise waren mehr als zwei Drittel des zentraleuropäischen Landes von Hochwasser oder Erdrutschen betroffen. Das Ausmaß der Zerstörung erinnert an die Flutkatastrophe in Deutschland im Juli 2021. Viele Brücken und Straßen wurden zerstört und Häuser weggeschwemmt. Die Überschwemmungen gelten bereits jetzt als die schlimmste Naturkatastrophe seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991. Die slowenische Regierung bat die Europäische Union um Hilfe, um die Folgen der Katastrophe zu bewältigen.

In dieser schweren Zeit steht ADRA den Flutopfern mit Gebet zur Seite und leistet Nothilfe. ADRA erhielt von der slowenischen Regierung die Erlaubnis, in den überfluteten Gebieten aktiv zu werden. In den Regionen Osrednjeslovenska, Koroška und Savinjska unterstützen wir Familien kurz- und mittelfristig, ihre akuten Bedürfnisse zu decken.