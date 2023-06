Sicherer Schutz für Geflüchtete aus Myanmar

Die Rohingya sind eine muslimische Minderheit in Myanmar. Ihre Geschichte ist von jahrzehntelanger Unterdrückung und Ausgrenzung geprägt. Sie werden nicht als Teil der Gesellschaft angesehen und viele grundlegende Rechte bleiben ihnen verwehrt. Sie haben beispielsweise kein Recht eine Schule zu besuchen oder arbeiten zu gehen. Sie können sich nicht frei im Land bewegen. Ihr Besitz und ihre Häuser werden immer wieder zerstört oder enteignet. Außerdem weigert sich der Staat Myanmar, ihnen die Staatsbürgerschaft zu verleihen, obwohl sie im Land geboren wurden. In den letzten Jahren trieb das Militär viele von ihnen, aber auch Angehörige anderer Minderheiten, in die Flucht.

Inzwischen leben über eine Million Rohingya sowie Tausende Angehörige der Chin-Gemeinschaften in den umliegenden Ländern. Sie leben am Rande der Gesellschaft, meistens in Notunterkünften, und ohne Aufenthaltserlaubnis. Weil sie keine Ausweise und Reisedokumente von der Regierung in Myanmar erhalten, können sie sich nicht in ihrem Ankunftsland registrieren. Sie haben kein Geld, um ihre Familien zu ernähren und können aus Angst vor Verfolgungen auch nicht nach Myanmar zurückkehren. Des Weiteren haben die Länder, in der die Rohingya Zuflucht suchen, weder die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 noch das dazugehörige Protokoll von 1967 ratifiziert. Folglich gibt es keinen formalen Rechtsrahmen für die Anerkennung von Geflüchteten oder die Gewährung von Rechtsschutz. Geflüchtete aus Myanmar werden deshalb oft als „Vertriebene“ und nicht als Geflüchtete betrachtet. Ihre Rechte und ihre Mobilität ist dadurch eingeschränkt.

In einem länderübergreifenden Projekt setzt sich ADRA gemeinsam mit dem Danish Refugee Council (dt. Dänischer Flüchtlingsrat), der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und mit vielen lokalen Organisationen für das Überleben der Geflüchtete in ihrer neuen Umgebung ein. Das Projekt findet in Indonesien, Indien, Malaysia und Thailand statt. ADRA ist in Indien aktiv und kümmert sich um 4.000 Geflüchtete.