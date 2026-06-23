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Mädchen arbeiten gemeinsam auf einem Reisfeld in Thailand.
Mädchen arbeiten gemeinsam auf einem Reisfeld in Thailand.
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Schutz vor Menschenhandel und Ausbeutung in Thailand

Gefährdete Mädchen schützen und Bildungschancen schaffen

In Thailand gehört Menschenhandel immer noch zur bit­te­ren Realität. Die meis­ten Opfer sind min­der­jäh­rig und gehö­ren eth­ni­schen Minderheiten an. Sie wer­den sexu­ell aus­ge­beu­tet oder zur Zwangsarbeit gezwun­gen. In sei­nem lang­jäh­ri­gen Projekt Keep Girls Safe, wid­met sich ADRA den Ursachen und Folgen des Menschenhandels zu. ADRA über­nimmt die Schulkosten für Kinder aus ver­arm­ten Familien, um zu ver­hin­dern, dass sie in die Zwangsarbeit gera­ten. Gefährdete Mädchen fin­den Schutz in einem siche­ren Zufluchtsort, wo sie ihre Schulbildung fort­set­zen und psy­cho­lo­gi­sche Unterstützung erhal­ten. Ziel des Projekts ist es, die Mädchen schließ­lich sicher in ihre Familien und Gemeinschaften zurück­zu­brin­gen.

Projektinfos

Anwaltschaft, Kinder, Bildung
Thailand
2026 – 2027
PROJEKTZIELE
  • 30 beson­ders gefähr­de­te Mädchen und jun­ge Frauen (8–17 Jahre) sind in einer siche­ren Unterkunft unter­ge­bracht
  • 83 Kinder aus armen Verhältnissen besu­chen eine Schule und erwer­ben dort ihren Abschluss
  • Projektnummer: 7690037

Ursachen von Menschenhandel

Weltweit wer­den jähr­lich rund 50.000 Fälle von Menschenhandel in 148 Staaten erfasst. Die Zahl der nicht erfass­ten Fälle wird jedoch als hoch ein­ge­schätzt; Experten gehen davon aus, dass welt­weit über 27 Millionen Menschen betrof­fen sind. 1 Besonders in Süd- und Südostasien sind Menschenrechtsverletzungen die­ser Art noch immer weit ver­brei­tet.

Nicht über­all in Thailand ist das Risiko, Opfer von Menschenhandel zu wer­den, gleich hoch. Gefährdet sind vor allem jun­ge Frauen und Mädchen, die in abge­le­ge­nen Bergdörfern leben und eth­ni­schen Minderheiten ange­hö­ren. Die länd­li­chen Regionen lie­gen in Bezug auf die Entwicklung oft weit hin­ter den städ­ti­schen Gebieten zurück. Viele Menschen leben dort unter­halb der Armutsgrenze. Der durch­schnitt­li­che Lohn in Thailand beträgt umge­rech­net etwa 381 US-Dollar im Monat. Nach Angaben des Amtes für Agrarökonomie liegt das Monatseinkommen von Bäuerinnen und Bauern gera­de ein­mal bei 50 US-Dollar.

Die Lebenssituation der Dorfbevölkerung ist also nicht ein­fach. Daher hel­fen die Kinder schon früh im land­wirt­schaft­li­chen Betrieb ihrer Eltern mit und müs­sen den Schulbesuch aus­set­zen, um die Familie zu unter­stüt­zen. Viele der gefähr­de­ten Mädchen besit­zen außer­dem nicht die thai­län­di­sche Staatsangehörigkeit, was neben man­geln­der Bildung die Aussicht auf eine Arbeitsstelle erschwert. Da vie­le der Familien aus­schließ­lich von der Landwirtschaft leben und Mädchen weni­ger schwe­re kör­per­li­che Arbeit ver­rich­ten kön­nen, herrscht die Meinung, dass Mädchen weni­ger wert sei­en.

All die­se Umstände machen es Menschenhändlern leicht, neue Opfer zu gewin­nen. Mit der angeb­li­chen Aussicht auf eine Erwerbstätigkeit wen­den sich soge­nann­te Mittelsmänner gezielt an Menschen aus ärm­li­chen Verhältnissen. Ihnen wer­den Jobs in der nächst­ge­le­ge­nen grö­ße­ren Stadt ver­spro­chen, mit denen sie sich und ihre Familien ver­sor­gen kön­nen. In ihrer Verzweiflung unter­zeich­nen Eltern gefälsch­te Verträge und bege­ben sich und ihre Kinder in ein Abhängigkeitsverhältnis. Auch der Verkauf der eige­nen Kinder an älte­re, wohl­ha­ben­de Männer gehört lei­der noch immer zur kul­tu­rell ver­an­ker­ten Praxis unter der Dorfbevölkerung, um die Familie aus ihrer miss­li­chen finan­zi­el­len Lage zu befrei­en. Kinder, über­wie­gend Mädchen, lan­den so in Zwangsarbeit und ande­ren Formen der Leibeigenschaft – meist in der Sexindustrie. Auch Drohungen, Erpressung und kör­per­li­che Gewalt (bri­de kid­nap­ping) sind immer wie­der Teil die­ser Praktiken. Eines ist immer gleich: Die Betroffenen – oft sehr jun­ge Mädchen – wer­den in ihrer miss­li­chen Lage aus­ge­nutzt und aus­ge­beu­tet. Das Leben die­ser Kinder ist geprägt von Leid und Verzweiflung.

Zusammengefasst zäh­len fol­gen­de Punkte zu den Faktoren, die die Dorfbevölkerung in die Spirale der Abhängigkeit trei­ben:

  • Staatenlosigkeit
  • Armut
  • schlech­te Gesundheit
  • man­geln­de Bildung

Wie ADRA Kinder vor Menschenhandel schützt

Seit 2007 enga­giert sich ADRA im Norden Thailands an der Seite von gefähr­de­ten Mädchen und bie­tet ihnen eine Chance auf eine bes­se­re Zukunft. Das Projekt befin­det sich der­zeit in der neun­ten Phase. Ziel unse­rer Arbeit ist es, den Handel, Missbrauch und die Ausbeutung von Kindern im inter­na­tio­na­len Grenzgebiet der Provinz Chiang Rai zu ver­hin­dern. 

In die­ser neu­en Projektphase setzt sich ADRA

a) für ein siche­res Zuhause für schutz­be­dürf­ti­ge Mädchen, sowie

b) für die Förderung der Bildung von Kindern aus sozi­al benach­tei­lig­ten Familien, bei denen die Gefahr besteht, dass sie aus finan­zi­el­len Gründen die Schule abbre­chen, ein.

1 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): Global Report on Trafficking in Persons 2020

Karte der Provinz Chiang Rai mit hervorgehobenen ADRA-Projektregionen in Nordthailand

Provinz Chiang Rai – Projektgebiete von ADRA dun­kel­grün

Die Hilfsmaßnahmen im Überblick

ADRA setzt geziel­te Maßnahmen ein, um gefähr­de­te Mädchen zu schüt­zen, ihnen Bildung zu ermög­li­chen und ihre Zukunftsperspektiven zu ver­bes­sern.

Im Fokus ste­hen Schutz, Bildung und lang­fris­ti­ge Unterstützung.

a) ein sicheres Zuhause für schutzbedürftige Mädchen

  • Unterbringung von 30 beson­ders gefähr­de­ten Mädchen in der Keep Girls-Safe Unterkunft im Distrikt Mae Lao, in der Provinz Chiang Rai

  • Förderung einer Schule in der Keep Girls-Safe Einrichtung

  • Angebot einer psy­cho­lo­gi­schen Unterstützung zur Verarbeitung von trau­ma­ti­schen Erlebnissen

  • Einführung von Workshops in den Bereichen Kochen, Backen, Landwirtschaft, Handwerk und Musik, um prak­ti­sche Fähigkeiten für den spä­te­ren beruf­li­chen Werdegang zu ver­mit­teln

  • Durchführung von zwei­jäh­ri­gen Ausbildungen in den genann­ten Bereichen für inter­es­sier­te Mädchen

b) Investition in die Bildung von Kindern aus armen Familien

  • Bereitstellung von Stipendien für 83 Kinder aus armen Verhältnissen

  • Unterstützung nach dem Schulabschluss bei der Suche nach einem Studium- oder Ausbildungsplatz

  • Kinder ohne Ausweisdokumente erhal­ten Hilfe von den ADRA-Kolleginnen und Kollegen bei der Registrierung bei den Behörden

Parallel zu den vor­ge­stell­ten Maßnahmen arbei­tet ADRA mit loka­len Hilfs- und Regierungsorganisationen zusam­men, die Sensibilisierungsveranstaltungen zum Thema Menschenhandel und Ausbeutung von Kindern in den Gemeinden durch­füh­ren oder sich mit kon­kre­ten Fällen von Menschenhandel und Kinderausbeutung befas­sen.

Die Hilfsmaßnahmen im Überblick

ADRA setzt geziel­te Maßnahmen ein, um gefähr­de­te Mädchen zu schüt­zen, ihnen Bildung zu ermög­li­chen und ihre Zukunftsperspektiven zu ver­bes­sern.

Im Fokus ste­hen Schutz, Bildung und lang­fris­ti­ge Unterstützung.

a) ein siche­res Zuhause für schutz­be­dürf­ti­ge Mädchen
  • Unterbringung von 30 beson­ders gefähr­de­ten Mädchen in der Keep Girls-Safe Unterkunft im Distrikt Mae Lao, in der Provinz Chiang Rai
  • Förderung einer Schule in der Keep Girls-Safe Einrichtung
  • Angebot einer psy­cho­lo­gi­schen Unterstützung zur Verarbeitung von trau­ma­ti­schen Erlebnissen
  • Einführung von Workshops in den Bereichen Kochen, Backen, Landwirtschaft, Handwerk und Musik, um prak­ti­sche Fähigkeiten für den spä­te­ren beruf­li­chen Werdegang zu ver­mit­teln
  • Durchführung von zwei­jäh­ri­gen Ausbildungen in den genann­ten Bereichen für inter­es­sier­te Mädchen
b) Investition in die Bildung von Kindern aus armen Familien
  • Bereitstellung von Stipendien für 83 Kinder aus armen Verhältnissen
  • Unterstützung nach dem Schulabschluss bei der Suche nach einem Studium- oder Ausbildungsplatz
  • Kinder ohne Ausweisdokumente erhal­ten Hilfe von den ADRA-Kolleginnen und Kollegen bei der Registrierung bei den Behörden

Das Projekt erreicht 113 Kinder und Jugendliche direkt.

Darunter 30 stark gefähr­de­te Mädchen in der Schutzunterkunft, sowie 83 Kinder aus benach­tei­lig­ten Familien, die durch Bildungsstipendien geför­dert wer­den.

30

Mädchen in der Schutzunterkunft

83

Kinder mit Bildungsstipendien

113

Kinder und Jugendliche direkt erreicht

Zwei Mädchen tragen gemeinsam eine Bananenstaude im Garten der ADRA-Schutzeinrichtung in Nordthailand.
Ein Mädchen beteiligt sich an einer landwirtschaftlichen Ausbildungsaktivität im ADRA-Projekt in Chiang Rai, Thailand.
Mädchen nehmen in der ADRA-Schutzeinrichtung in Chiang Rai, Thailand, an einem Backworkshop teil und erwerben praktische Fähigkeiten für ihre Zukunft.

Jetzt für Thailand spenden

210 Euro

 finan­zie­ren einen Monat lang psy­cho­lo­gi­sche Hilfsangebote für drei Mädchen in der Schutzunterkunft

2.300 Euro

für die jähr­li­chen Krankenversicherungskosten für ein beson­ders gefähr­de­tes Mädchen in der Schutzunterkunft

5.000 Euro

ermög­li­chen einem Kind aus armen Verhältnissen ein Stipendium für den Schulbesuch

Jetzt spen­den

Die ver­wen­de­ten Icons wur­den
mit­hil­fe der KI recraft.ai gene­riert.

Über Thailand

Das süd­ost­asia­ti­sche Land ist bekannt für sei­ne Inseln mit fei­nen Sandstränden, für die bun­ten Nachtmärkte und geschichts­träch­ti­ge Paläste und Tempelanlagen. In Thailand leben auch vie­le Familien aus den Nachbarländern, die sich auf der Suche nach Arbeit dort ange­sie­delt haben. Knapp vier Millionen aus­län­di­sche Arbeitskräfte leben nach Schätzungen der Vereinten Nationen in Thailand. In die­sem Projekt setzt sich ADRA für ihren Schutz und ihre Integration in die thai­län­di­sche Gesellschaft ein.

Partner und Förderung

Das Projekt wird unter­stützt von ADRA.
Vertikales Logo von ADRA Deutschland e. V. in grüner Farbe
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29 Mai, 2026