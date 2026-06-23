Ursachen von Menschenhandel

Weltweit wer­den jähr­lich rund 50.000 Fälle von Menschenhandel in 148 Staaten erfasst. Die Zahl der nicht erfass­ten Fälle wird jedoch als hoch ein­ge­schätzt; Experten gehen davon aus, dass welt­weit über 27 Millionen Menschen betrof­fen sind. 1 Besonders in Süd- und Südostasien sind Menschenrechtsverletzungen die­ser Art noch immer weit ver­brei­tet.

Nicht über­all in Thailand ist das Risiko, Opfer von Menschenhandel zu wer­den, gleich hoch. Gefährdet sind vor allem jun­ge Frauen und Mädchen, die in abge­le­ge­nen Bergdörfern leben und eth­ni­schen Minderheiten ange­hö­ren. Die länd­li­chen Regionen lie­gen in Bezug auf die Entwicklung oft weit hin­ter den städ­ti­schen Gebieten zurück. Viele Menschen leben dort unter­halb der Armutsgrenze. Der durch­schnitt­li­che Lohn in Thailand beträgt umge­rech­net etwa 381 US-Dollar im Monat. Nach Angaben des Amtes für Agrarökonomie liegt das Monatseinkommen von Bäuerinnen und Bauern gera­de ein­mal bei 50 US-Dollar.

Die Lebenssituation der Dorfbevölkerung ist also nicht ein­fach. Daher hel­fen die Kinder schon früh im land­wirt­schaft­li­chen Betrieb ihrer Eltern mit und müs­sen den Schulbesuch aus­set­zen, um die Familie zu unter­stüt­zen. Viele der gefähr­de­ten Mädchen besit­zen außer­dem nicht die thai­län­di­sche Staatsangehörigkeit, was neben man­geln­der Bildung die Aussicht auf eine Arbeitsstelle erschwert. Da vie­le der Familien aus­schließ­lich von der Landwirtschaft leben und Mädchen weni­ger schwe­re kör­per­li­che Arbeit ver­rich­ten kön­nen, herrscht die Meinung, dass Mädchen weni­ger wert sei­en.

All die­se Umstände machen es Menschenhändlern leicht, neue Opfer zu gewin­nen. Mit der angeb­li­chen Aussicht auf eine Erwerbstätigkeit wen­den sich soge­nann­te Mittelsmänner gezielt an Menschen aus ärm­li­chen Verhältnissen. Ihnen wer­den Jobs in der nächst­ge­le­ge­nen grö­ße­ren Stadt ver­spro­chen, mit denen sie sich und ihre Familien ver­sor­gen kön­nen. In ihrer Verzweiflung unter­zeich­nen Eltern gefälsch­te Verträge und bege­ben sich und ihre Kinder in ein Abhängigkeitsverhältnis. Auch der Verkauf der eige­nen Kinder an älte­re, wohl­ha­ben­de Männer gehört lei­der noch immer zur kul­tu­rell ver­an­ker­ten Praxis unter der Dorfbevölkerung, um die Familie aus ihrer miss­li­chen finan­zi­el­len Lage zu befrei­en. Kinder, über­wie­gend Mädchen, lan­den so in Zwangsarbeit und ande­ren Formen der Leibeigenschaft – meist in der Sexindustrie. Auch Drohungen, Erpressung und kör­per­li­che Gewalt (bri­de kid­nap­ping) sind immer wie­der Teil die­ser Praktiken. Eines ist immer gleich: Die Betroffenen – oft sehr jun­ge Mädchen – wer­den in ihrer miss­li­chen Lage aus­ge­nutzt und aus­ge­beu­tet. Das Leben die­ser Kinder ist geprägt von Leid und Verzweiflung.

Zusammengefasst zäh­len fol­gen­de Punkte zu den Faktoren, die die Dorfbevölkerung in die Spirale der Abhängigkeit trei­ben: