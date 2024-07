Schnelle Hilfe nach der Flutkatastrophe

Am 2. Mai 2024 lösten im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul heftige Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Knapp 600.000 Menschen mussten fluchtartig ihre Häuser verlassen. Insgesamt sind über 2,3 Millionen Menschen von dieser Flutkatastrophe betroffen. In Porto Alegre, der Hauptstadt des Bundesstaates, zerstörten die Fluten nicht nur komplette Häuser, sondern auch wichtige Infrastruktur wie Brücken und Straßen. Viele Ortsteile waren zeitweise vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Flut ist jetzt schon als die größte Naturkatastrophe in der Geschichte des Bundesstaates Rio Grande do Sul eingegangen. Von einem Tag auf dem anderen haben unzählige Menschen alles verloren und stehen vor einem Neuanfang. Als Reaktion auf die Not hatte die brasilianische Regierung für den betroffenen Bundesstaat den Katastrophenzustand ausgerufen und die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten.