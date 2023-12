Nothilfe nach schwerem Erdbeben im Norden Syriens

In den letzten Monaten ging die Anzahl der Notunterkünfte in Aleppo, Latakia und Hama zurück. Die lokalen Behörden überprüften den Zustand der Häuser in ihren Gemeinden und erlaubten den Menschen, nach Hause zurückzukehren, wenn die Gebäude nicht einsturzgefährdet waren. Notunterkünfte in Schulen wurden geschlossen, und die Menschen wurden in bereits existierenden Übergangsunterkünften untergebracht. Alle nach dem Erdbeben eingerichteten Notunterkünfte sollen bis Ende 2023 geschlossen werden. Der Weg bis zum vollständigen Wiederaufbau wird dennoch lange andauern. In einem anderen weiterführenden Projekt helfen wir mit der Unterstützung der Spenderinnen und Spender den Behörden und Menschen dabei, Schulen und Familienbetriebe wieder instand zu setzen. Wir möchten die Menschen in dieser schweren Phase des Wiederaufbaus begleiten und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind.