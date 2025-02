Nothilfe nach Hochwasserkatastrophe in Spanien

Gleich nach dem schlimmen Ereignis verteilte ADRA an betroffene Familien in den Städten Paiporta, Benetússer, Catarroja und Massanasa Lebensmittel, Medikamente und Trinkwasser. Zu diesem Zweck wurden in den vier genannten Städten Verteilstellen errichtet. Freiwillige aus den adventistischen Gemeinden halfen außerdem bei den Aufräumarbeiten mit.

Nach dem ersten Nothilfeeinsatz in den ersten Tagen nach der Katastrophe, hat das örtliche ADRA-Büro in Spanien Hilfe aus dem weltweiten ADRA-Netzwerk erhalten, um so viele Betroffene wie möglich in dieser schweren Zeit zu begleiten.

In dieser Projektphase setzt ADRA die Arbeit mit den Freiwilligen in den Städten Paiporta, Benetússer, Catarroja und Massanasa fort. Aufgrund der Nähe eines über die Ufer getretenen Flusses sind die meisten Geschäfte in diesen Gebieten überflutet worden. Um akute Bedürfnisse zu decken, werden Trinkwasser, Lebensmittel, frisches Gemüse und Obst an Betroffene verteilt. Hygieneartikel und Reinigungsmittel wie Seife, Handtücher, Damenbinden, Shampoo, Toilettenpapier, Spül- und Waschmittel, Zahnpasta und Zahnbürsten werden ebenfalls den Familien bereitgestellt.

Außerdem bietet ADRA den Betroffenen sowie den freiwilligen Helferinnen und Helfern psychosoziale Unterstützung an, um traumatische Erlebnisse besser verarbeiten zu können und Stress abzubauen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort stehen mit den Behörden und anderen lokalen Hilfsorganisationen im regelmäßigen Austausch, um die Arbeit zu koordinieren und eine Dopplung von Hilfsleistungen zu vermeiden. Das Projekt kommt zirka 5.000 Menschen zugute.