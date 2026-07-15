Hintergrund: Humanitäre Notlage im Sudan

Die Wasserversorgung, die sani­tä­ren Einrichtungen und die hygie­ni­schen Bedingungen in den Lagern sind unzu­rei­chend . Im Camp Al Karama 9 mit rund 10.400 Bewohnerinnen und Bewohnern sind sämt­li­che vor­han­de­nen Latrinen außer Betrieb. Offene Defäkation ist weit ver­brei­tet und erhöht das Risiko von Krankheiten. Gleichzeitig brei­tet sich ein Hepatitis-E-Ausbruch mit zahl­rei­chen Erkrankungen und Todesfällen aus. Die bevor­ste­hen­de Regenzeit droht die Situation durch Überschwemmungen und eine wei­te­re Ausbreitung was­ser­be­ding­ter Krankheiten zusätz­lich zu ver­schär­fen.

Der Sudan erlebt der­zeit eine der schwers­ten huma­ni­tä­ren Krisen welt­weit. Seit Beginn des bewaff­ne­ten Konflikts im April 2023 muss­ten Millionen Menschen ihr Zuhause ver­las­sen und Zuflucht inner­halb oder außer­halb des Landes fin­den. Besonders betrof­fen ist der Bundesstaat Blue Nile, in dem sich die Sicherheitslage seit Ende 2025 wei­ter ver­schärft hat. Allein seit Januar 2026 wur­den dort fast 50.000 Menschen neu ver­trie­ben . Insgesamt leben inzwi­schen mehr als 360.000 Binnenvertriebene in der Region, vie­le davon in über­füll­ten Aufnahmelagern.

Wie ADRA auf die humanitäre Notlage im Sudan reagiert

Vor die­sem Hintergrund plant ADRA eine drei­mo­na­ti­ge Nothilfemaßnahme zur Verbesserung der Sanitärversorgung im Camp Al Karama 9. Kern des Projekts ist der Bau von zehn geschlech­ter­ge­trenn­ten und bar­rie­re­frei­en Gemeinschaftslatrinen sowie ein umfas­sen­des Hygieneprogramm. Dazu gehö­ren die Ausbildung von 100 Hygienehelferinnen und ‑hel­fern, Aufklärungen über gute Hygienepraktiken sowie die Verteilung von Informationsmaterialien in Arabisch und loka­len Sprachen für die Menschen im Aufnahmelager. Die Hygienehelferinnen und ‑hel­fer küm­mern sich unter ande­rem um die Instandhaltung der Sanitäranlagen und erhal­ten Reinigungsmaterial, um die Sauberkeit im Binnenvertriebenenlager zu erhö­hen.

Das erklär­te Ziel ist die Gesundheits- und Hygienesituation unter den 10.365 Binnenvertriebenen nach­hal­tig zu ver­bes­sern, das Risiko von Krankheitsausbrüchen ein­zu­däm­men und den Schutz beson­ders gefähr­de­ter Gruppen – ins­be­son­de­re von Frauen und Kindern – zu stär­ken.

ADRA kann die Ursachen der huma­ni­tä­ren Krise nicht lösen. Mit unse­rer Arbeit tra­gen wir jedoch dazu bei, die Würde und Lebensbedingungen der Familien in Al Karama 9 zu ver­bes­sern.

Das Projekt zeigt auch die Solidarität und das Engagement der Spenderinnen und Spender für die von Krieg und Vertreibung betrof­fe­nen Menschen.