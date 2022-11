Natur in Laos schonen und mehr ernten

Laos ist eines der ärmsten Länder in Südostasien. Die sieben Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben leider nicht alle gleichermaßen vom Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren profitiert. Vor allem die Menschen auf dem Land, die mehrheitlich von dem leben, was sie selbst auf ihren Feldern anbauen, sind sehr arm. Viele von ihnen wissen wenig über moderne Landwirtschaftsmethoden. Darüber hinaus nutzen sie oft chemische Düngemittel und Pestizide. Darunter leidet die Umwelt, aber vor allem ihre Gesundheit sowie die der Menschen, die ihre Produkte kaufen. Die Kleinbäuerinnen und -bauern, die meistens zusammen in Kooperativen arbeiten, wissen außerdem zu wenig über die Auswirkungen des Klimawandels und wie sie besseren Zugang zu lokalen Märkten bekommen können.