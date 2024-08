Gute Ernten dank nachhaltiger Landwirtschaft in Burkina Faso

Das Projektgebiet in der Provinz Sanguié grenzt an der Sahelzone an. Der überwiegend sandige Boden ist nicht fruchtbar, trocknet schnell aus und wird in der Regenzeit durch das abfließende Regenwasser starker Regenschauer und in der Trockenzeit durch starke Winde, erodiert. Die Ernteerträge sind zudem unzureichend, sodass viele Menschen unterernährt sind.

Burkina Faso zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Knapp die Hälfte der Bevölkerung lebt in extremer Armut[1]. Die Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner lebt von der Land- und Forstwirtschaft oder der Viehzucht. Dabei sind die Produkte aus der Land- oder Weidewirtschaft hauptsächlich für den Eigenverbrauch bestimmt. Etwa ein Viertel des Landes – im Norden – gehört zur Sahelzone und ist von Trockenheit geprägt. Die Jährliche Regenzeit hält weniger als zwei Monaten an. Mancherorts regnet es seit Jahren nicht mehr. Im Zentrum und Süden hingegen regnet es im Durschnitt fünf Monate lang. Auch hier gehen allerdings aufgrund des Klimawandels die Niederschläge allmählich zurück und es herrscht während der Trockenzeit Wassermangel. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung sehr schnell: Weiden, Felder oder Wälder reichen nicht aus, um den hohen Bedarf an Nahrung für Menschen und Tiere sowie an Brennstoffen zu decken. Darüber hinaus befindet sich das Land in einer schwierigen Sicherheitslage Aufgrund von Terroranschlägen sind etwa zwei Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben.

[1] Laut der Definition der Weltbank gilt eine Person als extrem arm, wenn sie weniger als 2,15 Dollar pro Tag zum Leben hat.