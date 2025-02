Menschenhandel vorbeugen

Weltweit werden jährlich rund 50.000 Fälle von Menschenhandel in 148 Staaten erfasst. Besonders in Süd- und Südostasien sind Menschenrechtsverletzungen dieser Art noch immer weit verbreitet.

Nicht überall in Thailand ist das Risiko, Opfer von Menschenhandel zu werden, gleich hoch. Gefährdet sind vor allem junge Frauen und Mädchen, die in abgelegenen Bergdörfern leben und ethnischen Minderheiten angehören. Die ländlichen Regionen liegen in Bezug auf die Entwicklung oft weit hinter den städtischen Gebieten zurück. Viele Menschen leben dort unterhalb der Armutsgrenze. Der durchschnittliche Lohn in Thailand beträgt umgerechnet etwa 381 US-Dollar im Monat. Nach Angaben des Amtes für Agrarökonomie liegt das Monatseinkommen von Bäuerinnen und Bauern gerade einmal bei 50 US-Dollar.

Die Lebenssituation der Dorfbevölkerung ist also nicht einfach. Daher helfen die Kinder schon früh im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern mit und müssen den Schulbesuch aussetzen, um die Familie zu unterstützen. Viele der gefährdeten Mädchen besitzen außerdem nicht die thailändische Staatsangehörigkeit, was neben mangelnder Bildung die Aussicht auf eine Arbeitsstelle erschwert. Da viele der Familien ausschließlich von der Landwirtschaft leben und Mädchen weniger schwere körperliche Arbeit verrichten können, herrscht die Meinung, dass Mädchen weniger wert seien.

All diese Umstände machen es Menschenhändlern leicht, neue Opfer zu gewinnen. Mit der angeblichen Aussicht auf eine Erwerbstätigkeit wenden sich sogenannte Mittelsmänner gezielt an Menschen aus ärmlichen Verhältnissen. Ihnen werden Jobs in der nächstgelegenen größeren Stadt versprochen, mit denen sie sich und ihre Familien versorgen können. In ihrer Verzweiflung unterzeichnen Eltern gefälschte Verträge und begeben sich und ihre Kinder in ein Abhängigkeitsverhältnis. Auch der Verkauf der eigenen Kinder an ältere, wohlhabende Männer gehört leider noch immer zur kulturell verankerten Praxis unter der Dorfbevölkerung, um die Familie aus ihrer misslichen finanziellen Lage zu befreien. Kinder, überwiegend Mädchen, landen so in Zwangsarbeit und anderen Formen der Leibeigenschaft – meist in der Sexindustrie. Auch Drohungen, Erpressung und körperliche Gewalt (bride kidnapping) sind immer wieder Teil dieser Praktiken. Eines ist immer gleich: Die Betroffenen – oft sehr junge Mädchen – werden in ihrer misslichen Lage ausgenutzt und ausgebeutet. Das Leben dieser Kinder ist geprägt von Leid und Verzweiflung.

Zusammengefasst zählen folgende Punkte zu den Faktoren, die die Dorfbevölkerung in die Spirale der Abhängigkeit treiben:

• Staatenlosigkeit

• Armut

• schlechte Gesundheit

• mangelnde Bildung