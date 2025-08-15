ADRA plant Hilfsgüter an strategischen Orten in Indien vorzulagern, um diese im Falle einer Katastrophe schnell an die betroffene Bevölkerung verteilen zu können. Diese vorausschauende Maßnahme, auch Pre-Positioning genannt, zielt auf eine bessere Vorbereitung auf Notfälle ab und verbessert die humanitäre Hilfe vor Ort.

Besonders in den ersten 72 Stunden nach einer Katastrophe ist eine schnelle Hilfe entscheidend. In dieser Phase geht oft viel Zeit durch Logistikaufbau, Beschaffung und Organisation verloren. Pre-Positioning soll helfen, diese Lücke zu schließen. Daher werden langlebige Hilfsgüter wie Hygienesets, Zelte, Decken, Kleidung oder Taschenlampen an vier Standorten im Norden, Süden, Westen und Osten des Landes (in Delhi, Kalkutta, Guwahati und Chennai) gelagert, um Transportzeiten zu reduzieren und mehr Menschen zu erreichen. Mit ausgewählten Anbietern werden Verträge über zwei Jahre abgeschlossen. Diese beinhalten feste Preise und die Verpflichtung zur Lieferung innerhalb von 24 Stunden im Notfall. Vor Vertragsabschluss und vor jeder Lieferung werden Muster geprüft und Qualitätskontrollen durchgeführt. Nach einem Einsatz wird das Lager schnell wieder aufgefüllt..

Ferner wird ein Netzwerk geschulter Einsatzkräfte aufgebaut, das sofort bei einer Katastrophe mithelfen kann.

ADRA Indien plant, dieses Projekt in den kommenden drei Jahren pilotweise umzusetzen. Vor Beginn der Monsunzeit sollen die ausgewählten Hilfsgüter in ausreichender Menge vorrätig sein. Ziel ist es, bei künftigen Katastrophen, spätestens innerhalb von 72 Stunden mit Hilfsmaßnahmen zu beginnen und 1.000 Menschen zu erreichen.