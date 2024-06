Hochwasser in Süddeutschland  

Starkregen hat Ende Mai große Überschwemmungen in Baden-Württemberg und Bayern verursacht. Die ersten Bilder aus dem Hochwassergebiet erinnern an die Flut im Ahrtal im Jahr 2021: Ganze Ortschaften, Straßen und Keller stehen unter Wasser. Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Fünf Menschen haben ihr Leben verloren. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die versicherten Sachschäden auf zwei Milliarden Euro. In dieser schweren Zeit steht ADRA den Betroffenen zur Seite. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort und ermitteln die Bedarfe, bevor ersten Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden.