Hilferuf aus Indien

Assam ist etwa so groß wie Bayern, beherbergt jedoch mit 31 Millionen Einwohnern fast drei Mal mehr so viele Menschen. Die Menschen sind arm und überleben überwiegend als Tagelöhner oder Kleinbauerinnen und Kleinbauer. Durch die Flut haben sie ihr ganzes Hab und Gut verloren. Infolge des Dauerregens wurden Ernten, Viehbestände, Häuser und Wasserquellen zerstört oder schwer beschädigt. Es mangelt an öffentlicher Infrastruktur wie Krankenhäusern, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu decken. Die Not ist groß. ADRA ist vor Ort und kümmert sich um mehr als 57.000 Menschen in den Bereich Gesundheit, Lebensmittel und Hygiene. Ziele des Projektes sind, auf die akuten Bedürfnisse der Menschen einzugehen und für eine sichere Trinkwasserversorgung zu sorgen. Auch die indische Regierung, genauso wie weitere Hilfsorganisationen, ist in der Fluthilfe aktiv.