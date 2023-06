Hilfe für Geflüchtete aus Myanmar

Am 01. Februar 2021 setzte das Militär in Myanmar die demokratisch gewählte Regierung ab und übernahm die Herrschaft im Land. Um der Unterdrückung zu entkommen, haben Zehntausende Menschen Zuflucht in Thailand nahe der Grenze gesucht. Sie mussten dabei ihr Heimatland illegal verlassen, weil sie vom neuen Regime keine Reisedokumente erhalten.

In Thailand leben derzeit knapp 100.000 Geflüchteten in neun Flüchtlingslagern entlang der thailändisch-myanmarischen Grenze. Sie dürfen weder eine Arbeit in Thailand suchen noch das Lager verlassen, da die thailändische Regierung ihnen ohne Reisedokumente keine Aufenthaltserlaubnis gewährt. Sie haben kein Geld, um ihre Familien zu ernähren und können aus Angst vor Verfolgungen auch nicht nach Myanmar zurückkehren. Des Weiteren hat Thailand weder die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 noch das dazugehörige Protokoll von 1967 ratifiziert. Folglich gibt es keinen formalen Rechtsrahmen für die Anerkennung von Geflüchteten oder die Gewährung von Rechtsschutz. Geflüchtete aus Myanmar werden nach thailändischem Recht oft als „Vertriebene“ und nicht als Geflüchtete betrachtet. Ihre Rechte und ihre Mobilität ist dadurch eingeschränkt.

Gemeinsam mit der französischen Hilfsorganisation ACTED bildet ADRA in den neun Flüchtlingslagern 2.700 Flüchtlinge in verschiedenen Berufen wie Bäcker/in, Näher/in und Friseur/in aus. Das mittelfristige Ziel ist es, ihnen zu helfen, einer bezahlten Arbeit nachzugehen, um ihre Familien ausreichend zu versorgen. Das langfristige Ziel ist es, das Leben der in den Flüchtlingsunterkünften lebenden Menschen durch bessere Dienstleistungen zu verbessern.