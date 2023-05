Gemeinsam die Zukunft der Sahel-Region verbessern

In der Sahelzone hilft ADRA der Bevölkerung dabei, die Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Lokale Konflikte und anhaltende Dürreperioden zwingen viele Familien zur Flucht. In Mali und Burkina Faso erhalten 2.200 Familien, die ihr Zuhause verlassen mussten, Gutscheine für den Kauf von Lebensmitteln. In beiden Ländern lernen 27.615 Bäuerinnen und Bauern ihre Ernteerträge durch neue Anbaumethoden und verbessertes Saatgut zu steigern. Somit gibt es mehr Nahrung für alle. Schließlich fördert ADRA durch einen partizipativen Ansatz das friedliche Zusammenleben untereinander in der Region.