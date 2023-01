Für ein grünes Äthiopien

Dieses Projekt baut auf den Erfahrungen eines vorangegangenen Erfolgsprojekt in Äthiopien auf, in dessen Rahmen ein neuer Ausbildungszweig im Bereich erneuerbare Energien aufgebaut wurde. Die bewährten Ansätze und Maßnahmen sollen jetzt in andere Regionen des Landes ausgeweitet werden.

Mit diesem Projekt in den äthiopischen Provinzen Afar, Dire Dawa, Arba Minch und Gurage-Wolkite unterstützt ADRA jetzt 480 arbeitslose junge Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Sie werden in Solartechnik ausgebildet und anschließend darin unterstützt, eine gut bezahlte Arbeitsstelle zu finden oder ein eigenes kleines Unternehmen zu gründen. Diese neue Ausbildung wird vom äthiopischen Ministerium für Arbeit und Berufsbildung in vier zusätzlichen Berufsschulen angeboten. Unsere ADRA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter vor Ort unterstützen die lokalen Behörden bei der Einführung und stellen Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung. Die Berufsschulen werden z. B. mit Laborzubehör, Messgeräten und Werkzeug ausgestattet. 16 Berufsschullehrkräfte erhalten Fortbildungen, um die jungen Männer und Frauen optimal ausbilden zu können.

Viele Unternehmen oder öffentliche Gebäude haben bereits Solaranlagen für die eigene Stromerzeugung installiert. Bisher gab es in Äthiopien allerdings nicht genügend Fachkräfte, um diese warten oder reparieren zu können. Von der neuen Ausbildung in Solartechnik profitieren demnach Solartechnik-Firmen, die einen Fachkräftemangel verzeichnen genauso wie Gesundheitseinrichtungen oder Schulen mit Solaranlagen, die auf eine bessere Wartung und Reparatur zählen können.

Insgesamt profitieren ca. 3.000 Personen von diesem Projekt. Die jungen Frauen und Männer haben ein Einkommen und können zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Die Berufsschullehrkräfte bekommen praktische Werkzeuge an die Hand, wie sie die jungen Auszubildenden erfolgreich unterrichten können.