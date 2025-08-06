Fidschi: Nachhaltige Katastrophenvorsorge bringt Sicherheit

In den früheren Projektphasen wurden Notfallpläne entwickelt, um die Menschen im Falle einer Naturkatastrophe rechtzeitig in Sicherheit zu bringen und sie mit angemessenen Hilfsgütern wie Trinkwasser, Nahrungsmitteln oder Hygieneartikeln zu versorgen. ADRA vernetzte Kirchengemeinden, Familien und Behörden, um so viele Menschen wie möglich in die Notfallplanung einzubeziehen.

In dieser Projektphase soll nun die praktische Umsetzung von Notfallplänen erlernt werden. Doch das ist nicht alles. Es geht auch darum vorausschauendes Handeln zu fördern, das heißt bereits vor der Katastrophe aktiv zu werden. Die Menschen lernen anstehende Katastrophen rechtzeitig zu erkennen und setzen frühzeitige Maßnahmen um, die die Menschen besser schützen sowie materielle Schäden mindern. Außerdem geht eine gute Katastrophenvorsorge und -prävention mit einem wirksamen Umweltschutz einher. Ein zentrales Anliegen von ADRA ist es daher, Hilfsprojekte so klimafreundlich wie möglich zu gestalten. Auf Fidschi beispielsweise soll der Katastrophenschutz keinen zusätzlichen CO₂ ausstoßen oder der Natur zur Last fallen. Somit wird den Menschen geholfen und die Umwelt nachhaltig geschützt.

1 Der Pazifische Feuerring ist ein Vulkangürtel, der den pazifischen Ozean von drei Seiten umgibt. Er gilt als die aktivste Vulkanregion der Welt. In dieser Region treten tektonische Platten aufeinander, die auch schwere Erdbeben auslösen können (für mehr Informationen siehe eskp.de ↗).