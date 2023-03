Eine sichere Bleibe nach dem Unglück in Indonesien

Am Montag, den 21. November 2022 um 13:21 Uhr Ortszeit, wurde der Südwesten des Bezirks Cianjur in Indonesien von einem Erdbeben der Stärke 5,6 erschüttert. Dutzende Menschen starben, hunderte wurden verletzt. In vielen Gebieten kam es zu Erdrutschen und einige Zugänge zum Bezirk Cianjur waren nach dem Beben abgeschnitten. Die am stärksten von der Katastrophe betroffenen Familien waren diejenigen, deren Häuser mit einfachen Mitteln gebaut wurden. Kurz nach dem Unglück betonte der indonesische Präsident Jokowi, dass sich diese Art von Erdbeben in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich wiederholen werde, weshalb beim Wiederaufbau auf die Stärkung der Gebäudestruktur geachtet werden müsse. Er unterstrich, dass der Wiederaufbau den Baunormen entsprechen sollte, um künftigen Erdbeben vorzubeugen. Daher benötigen die Menschen technische Unterstützung, wie sie mit kostengünstigen, aber bewährten Methoden für die Nachrüstung oder den Bau erdbebensicherer Häuser sorgen können.