Ein sicheres Zuhause für Familien nach dem Erdbeben

Die humanitäre Not in Afghanistan ist nach wie vor hoch. Mit 29,2 Millionen Menschen (zirka. 70 Prozent der Gesamtbevölkerung), die dringend Nothilfe benötigen, erlebt das Land eine der größten humanitären Krisen der Welt.[1] Jahrzehntelange Konflikte, zunehmende Naturkatastrophen und eine anhaltende Wirtschaftskrise, die durch hohe Arbeitslosigkeit, Bargeldknappheit und steigende Lebensmittelpreise gekennzeichnet ist, haben Millionen Menschen in die Armut gestürzt. Unter diesen Umständen ereigneten sich in der Provinz Herat im Westen Afghanistans vom 7. bis 15. Oktober 2023 mehrere starke Erdbeben, die mehr als 1.480 Menschen das Leben kosteten und rund 50.000 Familien obdachlos machten.

Das Erdbeben verursachte schwere Schäden und zwang die betroffenen Familien, im Freien, in einfachen Zelten oder in überfüllten Notunterkünften zu leben. Das Fehlen von ausreichenden Unterkünften ist ein großes Problem, da die Mindesttemperaturen in den Wintermonaten unter 0 Grad fallen. Mehrere Monate nach der Katastrophe haben noch zahlreiche Familien keine feste Unterkunft in der Region Herat.



[1] https://reliefweb.int/report/afghanistan/unicef-afghanistan-humanitarian-situation-report-no-9-september-2023