Ein sicherer Arbeitsplatz für alle in Thailand

[1] International Organization for Migration (IOM), 2022. Protecting migrant workers in Indo-Pacific supply chain.

In den letzten Jahrzehnten haben sich ca. vier Millionen Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus den Nachbarländern in Thailand niedergelassen.Die meisten von ihnen stammen aus Myanmar. Sie haben ihr Land auf der Suche nach besseren Arbeitsmöglichkeiten verlassen. Es handelt sich um geringqualifizierte Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft oder im Dienstleistungssektor arbeiten.Und so ist es nicht unüblich, dass Arbeitsmigrantinnen und -migranten schlechte oder gar keine Löhne ausbezahlt bekommen, deren Aufenthaltserlaubnis in Beschlag genommen werden, sie Diskriminierungen am Arbeitsplatz erleben oder unter schlechten Sicherheitsbedingungen ihrer Arbeit nachgehen müssen. Sie arbeiten als Leiharbeitskräfte und haben oft keinen gültigen Arbeitsvertrag.In den letzten Jahren wurden in Thailand Gesetze für einen besseren Schutz der ausländischen Arbeitskräfte verabschiedet. Obwohl es einen gesetzlichen Rahmen gibt, werden die Arbeitnehmerrechte in der Praxis nicht immer eingehalten. Die thailändische Regierung möchte diesen Zustand ändern und wird dabei von ADRA und anderen thailändischen Hilfsorganisationen unterstützt.