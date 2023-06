Die Saat in Laos geht auf 

Laos ist eines der ärmsten Länder in Südostasien. In der Projektregion Phoukoud sind ca. 46 % der Kinder unter fünf Jahren chronisch mangelernährt, was eine alarmierend hohe Zahl ist. Die Hauptnahrungsquelle der Menschen in Laos ist der Reis. Die Größe ihrer Felder hängt dabei davon ab, wie viel Land eine Familie mit ihren verfügbaren Arbeitskräften bewirtschaften kann. In der Regel sind das 1-2 Hektar. Der Ernteertrag ist jedoch oft gering. Die Gründe sind vielfältig: meist sind die Böden nicht mehr so fruchtbar, da sie zum Beispiel durch den übermäßigen Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestiziden sowie Monokultur verarmt sind. Darüber hinaus werden Waldgebiete gerodet, um neues Land zu erschließen. Das führt allerdings zum Verlust der ursprünglichen Lebensräume. Die Menschen leben auch von der Viehzucht. Krankheiten und mangelnde Nahrungsmittel haben die Viehbestände so schrumpfen lassen, dass die Existenz vieler Familien bedroht ist.