Bildung in Somalia lässt Träume wachsen

„Ich wollte schon immer zur Schule gehen und lernen, wie man schreibt und die Buchstaben des Alphabets aufsagt“, erzählt sie. Khadra Muse ist 16 Jahre alt und wohnt mit ihren Eltern und zwei Brüdern im Süden Somalias. Sie war schon im Teenageralter, als sie das erste Mal in die Schule ging. „Ich war immer auf meine Brüder neidisch, weil sie in die Schule gehen konnten und ich nicht. Ich musste immer zu Hause bleiben und meiner Mutter bei der Hausarbeit und im Garten helfen. Meine Eltern sind arm und hatten nicht die Möglichkeit, die Schule für drei Kinder zu bezahlen. Unser Gemüsegarten und unsere Kühe sind alles, was wir haben. Um die hohen Schulgebühren für meine Brüder zu bezahlen, mussten meine Eltern einen Teil unserer Kühe verkaufen. Mein Leben war schon vorbestimmt. Ich sollte früh heiraten und in das Haus meines zukünftigen Mannes einziehen, um meine Eltern zu entlasten.

Eines Tages hörten wir, dass eine besondere Schule in unserer Gegend ihre Türen öffnet. Ich wurde eingeladen, an dem Unterricht teilzunehmen. Dort habe ich gelernt zu lesen, zu schreiben und zu rechnen! In den letzten drei Jahren habe ich viel nachgeholt. Bald darf ich schon meinen ersten Schulabschluss machen. Diese Einladung, am Unterricht teilzunehmen, hat mein Leben für immer verändert.

Ihr habt mir und vielen anderen Kindern geholfen, unseren Traum zu verwirklichen! Danke!“