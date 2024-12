Bildung für Geflüchtete in Not in Somalia erleichtern

Somalia erlebt eine schwere humanitäre Krise. Seit Januar 2021 haben mehr als 1,8 Millionen Menschen aufgrund schwerer Überschwemmungen, anhaltender Dürren und Konflikte ihr Zuhause verlassen. Seit mehreren Jahren regnet es vielerorts zu wenig oder gar nicht mehr. Millionen von Menschen haben nicht genug zu essen, kein festes Einkommen mehr und wandern in städtische Gebiete ab, wo es mehr Nahrungsmittel und mehr Arbeitsmöglichkeiten gibt. Der militärische Konflikt zwischen den somalischen Regierungstruppen und der Terrororganisation Al-Shabaab hat die Not im Land verschärft. Viele Menschen haben in den somalischen Regionen Bay, Hiraan und Gedo Zuflucht gefunden. Sie wohnen in dicht besiedelten Flüchtlingslagern.

Kinder und Jugendliche, die nicht mehr zur Schule gehen, leiden insbesondere unter dieser Situation. An ihrem Zufluchtsort gibt es nicht ausreichend Schulen, Lernmaterial und Lehrkräfte für alle. Außerdem haben vertriebene Familien ihr Hab und Gut hinter sich gelassen. Sie haben kein Einkommen mehr, das es Ihnen ermöglicht, die Schulkosten für ihre Kinder zu zahlen. Kinder und Jugendliche müssen nun oft arbeiten gehen, um zum Familienhaushalt beizutragen. In umkämpften Gebieten ist es für die somalische Regierung auch schwierig, einen sicheren Zugang zur Schule für Geflüchtete zu gewährleisten. Sie verfügt auch nicht über ausreichendes Geld, um den hohen Bildungsbedarf bei den vertriebenen Kindern und Jugendlichen zu decken.