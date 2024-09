Ausweitung der humanitären Hilfe im Norden und Osten der Ukraine

In zwei Notunterkünften stellt ADRA Lebensmittelpakete für deren Bewohnerinnen und Bewohner bereit. Eine Notunterkunft befindet sich in Dnipro und die andere in Lwiw. Viele Menschen haben aufgrund des Krieges ihr Zuhause verlassen müssen. Sie haben Zuflucht in Notunterkünften gefunden, in der Hoffnung, bald wieder nach Hause zurückkehren zu können. Mit nahrhaften und ausgewogenen Mahlzeiten sollen sie diese unsichere Zeit gut überbrücken. ADRA finanziert den Kauf von Lebensmittelpaketen, die unter anderem Öl, Reis, Nudeln, Zucker, Salz, Obst und Gemüse enthalten. In den Schutzzentren haben die Binnenvertriebenen die Möglichkeit, selbst zu kochen.