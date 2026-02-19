Ausbildungen für junge Menschen im Bereich erneuerbare Energien und Handwerk im Südsudan

Mangelnde Bildungsmöglichkeiten im Südsudan führen zu hoher Arbeitslosigkeit

Immer wie­der flam­men loka­le bewaff­ne­te Auseinandersetzungen zwi­schen Regierungstruppen und oppo­si­tio­nel­len Gruppen auf, die die poli­ti­sche Stabilität und die Sicherheit im Land gefähr­den. Konflikte, die Abhängigkeit von der Ölproduktion und eine hohe Inflation beein­träch­ti­gen die wirt­schaft­li­che Entwicklung des Südsudans und haben zur Verarmung der Bevölkerung geführt.

Über 50 Prozent der jun­gen Menschen sind arbeits­los. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist den­noch nicht auf einen Mangel an Arbeitsplätzen, son­dern auf feh­len­de Ausbildungsmöglichkeiten zurück­zu­füh­ren. Viele jun­ge Menschen, ins­be­son­de­re in länd­li­chen Gebieten, bre­chen die Schule vor­zei­tig ab und ver­fü­gen nur über gerin­ge Lese‑, Schreib- und Rechenkenntnisse. Von die­sem Problem sind vor allem Frauen betrof­fen, die tra­di­tio­nell früh hei­ra­ten und weni­ger Chancen als Männer bekom­men, eine Beschäftigung aus­zu­üben.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach qua­li­fi­zier­ten Arbeitskräften im Land in den Bereichen erneu­er­ba­re Energien, Viehzucht, nach­hal­ti­ge Landwirtschaft und Handwerk. Es gibt jedoch zu wenig pra­xis­ori­en­tier­te und arbeits­markt­ori­en­tier­te Ausbildungsangebote. Armut und feh­len­de Chancen erhö­hen zudem das Risiko, in Konflikte hin­ein­ge­zo­gen zu wer­den. Die süd­su­da­ne­si­sche Regierung hat die Bedeutung von erneu­er­ba­ren Energien für die wirt­schaft­li­che Entwicklung und die Verringerung der Armut erkannt und unter­stützt die Modernisierung von Berufsschulen, um jun­gen Männern und Frauen gute Zukunftsaussichten zu geben.

Gemeinsam mit dem loka­len Partner Women Advancement Organization unter­stützt ADRA die Entwicklungsziele Südsudans und ver­folgt das Ziel, die beruf­li­che Bildung zu stär­ken. Außerdem sol­len Qualifikationslücken geschlos­sen und Beschäftigungsmöglichkeiten ver­bes­sert wer­den, um Frieden und sozia­le Inklusion zu för­dern.