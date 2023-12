ADRA setzt sich für die Gesundheit und Würde von Frauen ein

Der Libanon erlebt die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Einem Bericht von UNICEF zufolge, lebt 84 Prozent der Bevölkerung (ca. 4,5 Millionen Menschen) in Armut. So sind 70 Prozent der Familien gezwungen Kredite aufzunehmen, um Lebensmittel kaufen zu können. Seit 2019 hat der libanesische Pfund (LBP) mehr als 90 % seines Wertes gegenüber dem US Dollar verloren. Die Inflationsraten sind in die Höhe geschossen und betreffen vor allem die Mittelschicht, arme Familien und Geflüchtete. Immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden. Die zunehmend verzweifelte finanzielle Lage führt dazu, dass die Betroffenen auf lebensnotwendige Güter wie Nahrungsmittel, Hygieneartikel sowie Dienstleistungen wie Schul- und Arztbesuche verzichten. Unter dieser Situation leiden besonders Mütter, Frauen und Mädchen, denn im Libanon müssen sie aufgrund der steigenden Kosten auf den Kauf von Menstruationsprodukten verzichten und verwenden weniger Hygieneartikel. Wenn sie während der Periode nicht die Möglichkeit haben ihre hygienischen und sanitären Bedürfnisse zu decken, können Infektionen entstehen. Betroffene Frauen und Mädchen können zudem während ihrem Zyklus nicht oder nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie verpassen beispielsweise wichtige Unterrichtstunden in der Schule oder können ihrer Arbeit nicht nachgehen. ADRA möchte diese Entwicklung nicht hinnehmen und setzt sich in diesem Projekt für Frauen und Mädchen aus armen Familien ein.