Lebensmittelverteilung an der Frontlinie

Tausende Menschen haben seit Beginn des Krieges in der Ukraine ihr Leben verloren, Millionen sind geflohen. Einige leben noch immer in den umkämpften Gebieten. In den Regionen Cherson, Charkiw und Mykolajiw, nahe der Frontlinie, verteilt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gemeinsam mit ADRA Lebensmittel an die zurückgebliebene Bevölkerung. Die Gebiete werden täglich beschossen, Läden gibt es kaum noch, weil sie zerstört wurden. Dank der Hilfe von außen können sich viele Menschen ernähren.