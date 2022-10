Lebensmittelpakete retten Menschenleben in Afghanistan

In den letzten vier Jahrzehnten haben bewaffnete Konflikte die Bevölkerung in die Armut gestürzt. Die Rückkehr der Taliban im August 2021 hat das Leben der Menschen zusätzlich erschwert. Es gibt keinen Frieden und die Wirtschaft liegt am Boden. Seit vielen Monaten bestimmen Hunger und Armut, Gewalt und Unsicherheit den Alltag der Bevölkerung. Nach der Machtübernahme der Taliban und den Preissteigerungen infolge des Ukraine-Krieges müssen die Menschen auch mit den Folgen des Erdbebens leben.

Im Osten des Landes sind die Menschen arm und leben hauptsächlich von der Viehhaltung. In der bergigen Provinz Paktika hat das Erdbeben viele Häuser unbewohnbar gemacht. Die wenigen Krankenhäuser und Schulen in der Region sind stark beschädigt. Die Hirten haben Tiere verloren, die oft ihre einzige Einkommens- und Nahrungsquelle sind. Insbesondere im Distrikt Gayan breitet sich der Hunger aus. Der Distrikt zählt nur wenige befahrbare Straßen, was den Transport von Hilfsgütern erschwert.