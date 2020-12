Unser Weihnachtsgeschenk-Tipp für Sie!

Weihnachten steht vor der Tür. Sie haben noch nicht alle Geschenke zusammen oder haben Ihren eigenen Wunschzettel noch nicht gefüllt? Sie haben schon alles oder wünschen sich etwas Sinnvolles und Nachhaltiges? Oder suchen Sie ein ganz besonderes Geschenk für Ihre Liebsten? Wir haben einen Geschenktipp zu Weihnachten für Sie! Verschenken Sie eine Spende und helfen damit Menschen in Not. So verschenken Sie doppelte Freude. Gehen Sie auf unsere Webseite auf „Spenden“ oder direkt auf unser Spendenformular. Wählen Sie dort den Betrag und setzen den Haken bei „Ich möchte meine Spende verschenken“. Wählen Sie ein Motiv aus und geben den Namen des Beschenkten ein. Nach wenigen Minuten erhalten Sie die persönliche Geschenkurkunde per Mail.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schenken und Sich-beschenken-lassen. >> zum Spedenformular