Eine Welt ohne Plastik? Heute nur noch sehr schwer vorstellbar. Verwendet wird es für Verpackungsmaterialien, für Formteile bei Fahrzeugen, für Bauteile in Häusern, Wohnungen und technischen Geräten, für Implantate und Prothesen im medizinischen Bereich und für verschiedenste Alltagsgegenstände wie Textilien, Schnuller, Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel. Plastik ist steril, leicht, wärmedämmend, hitzebeständig, flexibel, elastisch und bruchfest, wasserabweisend und preislich günstig.

Das macht es zu einem vielseitig einsetzbaren und beliebten Material, das jedoch auch unerwünschte Effekte mit sich bringt:

➤ Plastik bleibt in der Umwelt, indem es sich nicht vollständig abbaut, sondern zu immer kleineren Partikeln wird und für das menschliche Auge schließlich nicht mehr sichtbar ist. Sind die Partikel kleiner als 5mm, spricht man von “Mikroplastik”. Dieses wird sogar ganz gezielt eingesetzt: in Zahnpasten, Peelings und Kaugummis, in Teflon-Pfannen-Beschichtung, in Waschmitteln, in Autoreifen und vielem mehr.

➤ Müllentsorgung: Beim Verbrennen von Plastikmüll entstehen giftige Dämpfe.

➤ Winzige Kunststoff-Partikel und Zusatzstoffe wie Stabilisatoren und Weichmacher gelangen in die Raumluft, den Hausstaub, die Meere und sogar in Lebensmittel und von dort in unseren Körper.